百想紅毯》秀智連10年主持！宋慧喬、李炳憲來了「獨缺一大咖」

宋慧喬（左）、金泰梨。（翻攝自prizm）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞今（5）晚登場，連續第十年主持的秀智，和申東燁、朴寶劍壓軸登場，電視類男女主角共10位入圍者，僅有《如此親密的背叛者》韓石圭未出席，由於他是戲王呼聲最高者，無法前來留下遺憾。

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申東燁（左起）、秀智、朴寶劍。（翻攝自prizm）

至於秀智以「形象絕佳」聞名，堪稱百想典禮活招牌，韓媒更不吝稱讚，用「漂亮」還不足以形容她，對她評價相當高。

朴寶劍今年除了扛下主持重任，還以《苦盡柑來遇見你》入圍電視最佳男主角，他在戲中飾演「鋼鐵直男」寬植，一心只愛IU飾演的愛純，尤其哭戲吸睛，渲染力非常強。

李炳憲以《終極對弈》角逐影帝。（翻攝自prizm）

坎城影后全道嬿。（翻攝自prizm）

以《終極對弈》角逐影帝的李炳憲看似信心十足，拿獎應十拿九穩，至於以俏麗短髮現身的宋慧喬、坎城影后全道嬿、《正年》金泰梨通通都在典禮前紛紛到場。

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