丟丟妹鄰居抱怨漏水整間敲掉 白花上百萬元直接起肖

直播天后丟丟妹。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕直播天后「丟丟妹」李明珊昨（4）直接發「起肖片」，她在影片中透露自己最近從25樓的住家搬到5樓，原因是鄰居反映浴室天花板發霉，懷疑是丟丟妹家的浴室水管破裂造成。想當個好鄰居的丟丟妹狠下心將以大理石包覆管線的浴廁整間敲掉，花了100多萬，沒想到發現「沒有滲水呢，我的水管都沒問題，我的防水層也沒問題，不是我在滲水哦，都乾的」。

丟丟妹花掉100多萬把整間浴廁敲掉，才發現漏水的不是她們家。（翻攝自臉書）

原本丟丟妹還懷疑是自家的浴缸區，特別又問了樓下鄰居：「請問你是哪一區在滲水？」鄰居竟回答「靠近大樓外牆部分」，讓丟丟妹直接在直播間抓狂，開始大笑起來說：「哈哈哈哈哈哈，但是我整間都敲掉了呢」，這100多萬都白花了，接著更無奈表示「大理石要重買，現在大理石又好貴。我的人生好像一直在吸取經驗跟養分，我真的想做個好鄰居，不想造成別人困擾」。

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丟丟妹白花了一百多萬，直接在影片中起肖。（翻攝自臉書）

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