百想紅毯》IU「天使降臨人間」！玄彬複製愛妻孫藝真甜笑

IU入圍最佳女主角。（翻攝自prizm，合成圖）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕第61屆百想藝術大賞今（5）晚台灣時間7點在首爾三成洞COEX D館舉行頒獎典禮，今年星光熠熠，超過50位群星閃耀，點燃百想紅毯星光。

邊佑錫、金惠奫又帥又美。（翻攝自prizm，合成圖）

今年包括入圍最佳女主角的IU、身兼主持人的朴寶劍、挑戰影帝寶座的玄彬，以及《背著善宰跑》CP邊佑錫、金惠奫全來了；韓媒更以「天使降臨人間」形容IU亮相紅毯，對她喜愛不言而喻。

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惠利今年以《FIGHTING！女孩們》角逐電影女新人獎。（翻攝自prizm）

女星方面，惠利今年以《FIGHTING！女孩們》角逐電影女新人獎，率先甜美現身，獲網友們紛紛點讚，直呼「小公主駕到」；至於今年8項入圍大贏家《苦盡柑來遇見你》更是來勢洶洶，IU登場後，瞬間狙擊韓媒攝影記者的心，紛紛給她多張美照。

以《左輪手槍》爭電影女配角的林知衍。（翻攝自prizm，合成圖）

更不用說《背著善宰跑》金惠奫、《如此親密的背叛者》蔡元彬等人，女演員方面服裝多元，甜美、暗黑都能駕馭，其中以《左輪手槍》爭電影女配角的林知衍，一身火紅裝扮，狀態非常好。

玄彬以《哈爾濱》挑戰影帝。（翻攝自prizm，合成圖）

按照以往，男星方面相較保守，幾乎清一色以黑色西裝亮相，玄彬今年以《哈爾濱》挑戰影帝，迎戰「拿獎常勝軍」李炳憲，看來會是一場硬仗，韓媒形容他的笑容彷彿複製愛妻孫藝真，雖然動作稍嫌僵硬，仍擠出「最佳表情」；另外以《外傷重症中心》挑戰男主角的朱智勛，以及「善宰」邊佑錫同樣帥翻全場。

《外傷重症中心》朱智勛挑戰男主角。（翻攝自prizm，合成圖）

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