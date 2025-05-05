大反轉？Mandy前夫遭控「霸王硬上弓」 對方竟是已婚女性有9歲娃

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲去年和新歡台灣網紅「Mandy」馬筱梅領證結婚，婚禮即將在本月舉辦，沒想到婚事在即，女方前夫「Robert」突跳出來爆料她「帶男人回家」、「叫床叫得超大聲」。如今，卻傳出大反轉事件，有網友在微博指控Robert聊色、吃豆腐、喝醉企圖硬上已婚女性，並公布一張疑似Robert與對方的對話紀錄。

Robert（右）指控Mandy（左）婚內出軌，如今事情似乎有反轉。（翻攝自IG）

今（5）日，一名網友在中國社群平台「微博」上發布一則貼文，公布一張疑似Robert與一名已婚女性的對話截圖，並標註Robert的帳號寫下：「剛剛有好多網友傳給我這個聊天記錄截圖。我只是想求證一下，這是假的嗎？」，圖片中可見Robert向對方說：「還不睡呀」、「小可愛」等親密話語，而對方明顯不想理會，憤怒的回覆一大段話，表示自己已有位9歲小孩，指控Robert喝醉對自己吃豆腐，甚至還想「霸王硬上弓」。

請繼續往下閱讀...

網友爆料Robert聊色，企圖硬上已婚女性。（翻攝自微博）

事後Robert不但不承認，並告誡該女性不准亂編故事，「我都看在你是朋友的朋友，我不講話，但不代表我脾氣好可以讓你欺負」，最後還怒批Robert「有病麻煩去看醫生」。不過關於對話紀錄的真偽還有待查證。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法