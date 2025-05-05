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娛樂 日韓

日偶像女團協槓人生 跨足職業摔角親認：好的歸宿

日本偶像團體SKE48成員荒井優希今年3月正式畢業。（翻攝自IG）日本偶像團體SKE48成員荒井優希今年3月正式畢業。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像團體SKE48成員荒井優希今年3月正式畢業，其實她在加入偶像團體之後，也斜槓人生跨足職業摔角界，從女團畢業後，更全身心投入摔跤事業，她昨（4）日在社群吐露心聲，很高興找到這麼好的歸宿，也期望大家都能記住她的名字。

荒穿優希在女團時即加入職業摔角。（翻攝自IG）荒穿優希在女團時即加入職業摔角。（翻攝自IG）

26歲的荒井優希於2013年透過SKE48選秀成為一期生，本來就喜歡摔角的她，2021年5月正式在職業摔角圈出道，展開蠟燭兩頭燒的人生。今年3月荒井正式從SKE48畢業，並正式成為全職摔角手。

荒井優希認為職業摔角是她最好的歸宿。（翻攝自IG）荒井優希認為職業摔角是她最好的歸宿。（翻攝自IG）

日前是荒井優希出道4週年，她開心的發文感謝大家支持，她在大家的鼓勵下感到非常開心，才能拿到優異的成績，心裡感覺非常幸福。荒井優希也很高興自己能找到職業摔角這麼好的歸宿，雖然即將邁入第5年，不過，她會努力讓大家都記住「荒井優希」這個名字。

荒井優希（左）在職業摔角手內表現亮眼。（翻攝自IG）荒井優希（左）在職業摔角手內表現亮眼。（翻攝自IG）

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