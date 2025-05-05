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美魔女胡文英遇暴雪穿比基尼拍照 全身失溫暈眩瀕死

胡文英近日遠赴日本黑部立山取景。（翻攝自臉書）胡文英近日遠赴日本黑部立山取景。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲女星胡文英有著「凍齡美魔女」的稱號，至今仍維持纖細身材與美貌，穿著相當火辣的她，不時會在社群上放送火辣美照。她日前遠赴日本黑部立山，希望能在著名景點「雪牆」拍下比基尼辣照，沒想到竟遇上暴雪，導致她全身失溫直呼，「瀕臨死亡」。

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胡文英昨（4）在臉書發文還原當時情況，透露自己前往日本黑部立山，希望能在著名的「雪牆」拍下比基尼美照，沒想到卻因為下暴雪的關係不開放，在零下六度的氣溫下，她身穿比基尼不停發抖，「全程直打哆嗦澀澀發抖手都凍傷了，當我拍完去換衣服的時候全身失溫，冷到手都不能動，全身僵硬心跳跳得好快好急促，說話變結巴，有點暈眩，感覺瀕臨死亡」。

胡文英失溫狂抖。（翻攝自臉書）胡文英失溫狂抖。（翻攝自臉書）

胡文英提到，由於當天自己只睡三個多小時，嚴重睡眠不足，再加上暴風雪不斷、氣溫極低，才導致體力不支失溫，她呼籲，「聽說失溫3個小時就會致命，奉勸各位登山的朋友千萬要注意睡眠充足，做好保暖措施才不會像我一樣危險，鬼門關走一回」。

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