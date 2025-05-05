（影）Makiyo遭網友抵制「退出演藝圈」 舊愛歐弟發聲了

〔記者張釔泠／台北報導〕胡瓜今天率領「歐弟」歐漢聲、賴慧如等人出席「鑽石舞台之夜」記者會，歐弟舊愛Makiyo因爆料楊丞琳「紅了就不認人」、重提當年的醉毆計程車司機案，聲稱該名司機當時並未昏迷，言論引發軒然大波，遭網友抵制要她「退出演藝圈」，對此歐弟低調表示：「他們（網友）可能有他們的想法。」喊話Makiyo來看演唱會，他願意自己買票送她。

歐漢聲出席「鑽石舞台之夜」記者會。（記者潘少棠攝）

Makiyo與歐漢聲有過一段情。（資料照）

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歐漢聲、胡瓜出席「鑽石舞台之夜」記者會。（記者潘少棠攝）

歐弟今天在記者會上，被問起是否有關心Makiyo？他表示：「希望大家一起來做善事。你看我們每一場都辦得很開心，賓主盡歡。」強調贊助單位、受助單位都很開心，「我覺得這是藝人微薄一點能量。」

歐漢聲、胡瓜出席「鑽石舞台之夜」記者會。（記者潘少棠攝）

會想邀Makiyo來看給她一點能量嗎？歐弟先是問胡瓜：「我有票嗎？」一起受訪的曾心梅表示：「我們沒有公關票。」胡瓜則跳出來說：「我願意買票邀她來看。」歐弟感謝師父好意：「是不用，我買就可以。」

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