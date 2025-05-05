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被批舞技差還划水？禾羽正面反擊：這句話我不能接受

禾羽改名出發加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。（翻攝自IG）禾羽改名出發加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕啦啦隊成員禾羽（原名張雅涵）2024年初宣布改名，透露新名字承載著她的成長與夢想，也象徵著想帶給大家的正面能量。曾在樂天桃猿擔任副隊長的她，與球團合約於2024年底期滿後，轉隊加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。

一向樂於與粉絲互動的她，經常透過社群記錄應援日常與私下生活。不過近期她在IG分享心聲，坦言面對外界對舞蹈表現的負評，內心其實頗有感觸。她直言：「可以說我跳舞很差、不好看，但沒辦法接受被說划水。」

禾羽挨批舞技差，坦言花了很多時間練習。（翻攝自IG）禾羽挨批舞技差，坦言花了很多時間練習。（翻攝自IG）

禾羽強調，對於「跳得不夠好看」這類批評她可以接受，但對於被質疑努力程度則難以釋懷，「因為我花了很多很多很多時間在練習，我會繼續努力，在舞蹈上。」她表示，這次只是單純抒發情緒，並沒有特別走心，也感謝粉絲與團員們的支持與關心，「謝謝大家啦，真的都很溫暖，我很幸福。」

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