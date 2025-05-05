李多慧合體媽媽熱舞 網一看狂讚：難怪女兒這麼會跳

李多慧罕見合體媽媽熱舞。（翻攝自IG、Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展已滿2年，憑藉亮麗外型及精湛舞藝備受關注，經常透過社群分享生活的她，今（5）在社群上傳一段家中熱舞的影片，不過吸睛的是，身旁舞伴竟然是她的媽媽，罕見母女同框共舞，吸引大批網友朝聖。

李多慧（下）跟媽媽（上）合體大跳《Like JENNIE》。（翻攝自Threads）

李多慧在社群平台Threads發文寫下，「在韓國的時候，因為要傳影片給朋友們，所以我在家裡找了一位舞者幫忙。」從影片中可見，李多慧身穿白色上衣搭配紅色運動褲，而她的身後站著一位「神秘舞者」，身穿紫色大學T及黑色短褲，兩人合體大跳她日前應援表演的歌曲《Like JENNIE》。

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影片曝光後，不少眼尖網友立刻認出，這位舞者正是李多慧的媽媽。雖然媽媽的動作略顯生疏，但仍努力跟上女兒的動作，讓許多網友看了嗨翻直呼，「哈哈哈哈是舞者媽媽欸～好讚～跳的好看又漂亮。帥」、「媽媽厲害，難怪多慧這麼會跳」、「媽媽好厲害，來啦啦隊一起應援」、「媽媽有沒有考慮一起應援一場，或者可以看到大黑和媽媽一起solo」。

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