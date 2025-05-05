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汪小菲舊愛開酸Mandy 暗諷汪家帶風向「天道輪迴」

汪小菲（左）、馬筱梅已經登記結婚但尚未舉行婚禮。（翻攝自微博）汪小菲（左）、馬筱梅已經登記結婚但尚未舉行婚禮。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛前夫汪小菲去年與「Mandy」馬筱梅領證結婚，兩人預計今年5月舉辦婚禮，近期Mandy前夫「Robert」鄭揚融卻頻頻發文爆料，指自己遭抹黑、家暴，Mandy甚至婚前出軌，把小王帶回家裡，叫床聲音之大引發鄰居抱怨。汪小菲舊愛張穎穎也趁機參戰，發文暗指汪家平常靠團隊控制輿論，現在只不過是「天道輪迴」。

汪小菲舊愛張穎穎看到現在的鬧劇，覺得是天道輪迴。（翻攝自IG）汪小菲舊愛張穎穎看到現在的鬧劇，覺得是天道輪迴。（翻攝自IG）

張穎穎先前曾批評汪小菲與Mandy根本不愛孩子，「愛孩子會一直置孩子媽媽於死地嗎？愛孩子會每次出事都拿孩子炒作嗎？愛孩子會暴露長相嗎？愛孩子會為了炒作專門跑到學校門口讓大家看孩子笑話嗎？」連續發問都暴露汪小菲說愛孩子只是為了上演深情保護傘，當時張穎穎也不忘諷刺Mandy：「真是個好兒媳 從今天開始擋槍的又有人了。＃皇家兒媳＃」。

相關新聞：Mandy前夫曝光 英挺帥氣不輸汪小菲網同情：可憐

Mandy（左）前夫Robert出面在微博爆料。（翻攝自IG）Mandy（左）前夫Robert出面在微博爆料。（翻攝自IG）

張穎穎在鄭揚融於4月底發文時，就發聲暗笑：「我滴媽，一覺醒來這都是啥？？？真是天道好輪迴，蒼天饒過誰啊」。

如今Mandy曾經婚內出軌的消息不斷延燒，甚至傳出曾為謝娜、Angelababy等多位女星打造夢幻婚紗的中國大陸知名設計師蘭玉拒絕為Mandy設計婚紗。師蘭玉先前接受採訪時曾提到因欣賞男顧客過世的前妻，所以拒絕替她設計，主因是「價值觀不一致」，當時師蘭玉還說：「設計師只是我的職業，但做人更重要」不少人猜測那位「男客戶」正是汪小菲。

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