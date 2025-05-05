蔡明亮陪看10小時電影馬拉松！激動落淚「謝謝台灣」

蔡明亮親自出席 「行者十步」電影馬拉松的10小時播映。（國家電影及視聽文化中心提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕蔡明亮「行者十步」電影馬拉松計畫，5月3日首場於國家電影及視聽文化中心圓滿播映結束。當日滿場近200位觀眾，與蔡明亮一同馬拉松觀賞《行者》系列共10部作品。

蔡明亮與粉絲相擁而泣。（國家電影及視聽文化中心蒲公）

蔡明亮在映後激動落淚：「世界要更好就是要慢下來，謝謝台灣，謝謝你們與我同行！」該場放映多國粉絲朝聖，包括俄羅斯、日本、印度、馬來西亞、香港、成都、貴州等等，現場互動十分熱絡，大家也深受導演的真性情而感動，紛紛與導演提問交流、分享心情，甚至相擁而泣。

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「行者十步」電影馬拉松的10小時播映，導演蔡明亮準備豐盛的互動內容，希望給大家非常一次難得的觀影體驗。除了他自己準備兩大本歌本，隨著影片播放會現場唱歌給大家聽，同時他也拿出會發出嘎拉嘎拉木頭聲的古玩具，提醒大家不要睡太久。

李康生現場慢走，全場屏息以待。（國家電影及視聽文化中心蒲公）

導演蔡明亮（左）出席活動，演員亞儂弘尚希則在現場演唱一段自己家鄉民謠。（國家電影及視聽文化中心提供）

首場的場次，演員亞儂弘尚希演唱一段自己家鄉民謠，演員李康生則是現場表演一段五分鐘慢走，現場大家屏息凝視，全場一百多個手機鏡頭，共同捕捉這震攝人心的一刻。李康生：「台灣的觀眾真幸運，我們花了12年拍攝行者，你們一天就看完了！」

導演蔡明亮（左）與李康生有說有笑。（國家電影及視聽文化中心提供）

十部《行者》系列今年首度於台灣全放映，啟動「行者十步」電影馬拉松的募資計畫。全台限量十場、各十小時的馬拉松放映，蔡明亮全程陪同觀影及互動。首場放映為夜宿場，現場除了準備抱枕、壽司宵夜給觀眾，觀眾紛紛自行備妥牙刷洗面乳等夜宿備品。

蔡明亮與現場200名觀眾互動。（國家電影及視聽文化中心蒲公）

現場有第一次看蔡明亮作品的新手影迷，因為跨年場《愛情萬歲》而認識蔡明亮的新觀眾，也有從《青少年挪吒》就一直追隨的資深影迷。更有觀眾當晚持續上網打卡報備觀影進度，同時報備整場都沒有睡著，也有觀眾當場看到哭，感謝導演的鏡頭讓他找到人生的答案。

《行者》系列慢走12年、長征近十萬公里，橫跨台北、香港、東京、巴黎、華盛頓等八座城市拍攝。此次的電影馬拉松計畫，每個場次連續播放十部《行者》影片，活動總長十小時，全球限量十場，於今年5月到8月分別在國家電影，及視聽文化中心、光點華山電影館、誠品電影院、內惟藝術中心映演；該募資計畫線上熱賣中。

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