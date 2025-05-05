小優擠進32萬人潮！見證白沙屯媽祖起駕：很特別的回憶

小優首次參與白沙屯媽祖進香，親自下苗栗感受萬人朝聖的震撼場面。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星小優首次參加苗栗白沙屯媽祖起駕儀式，特地開車南下體驗這場匯聚32萬人的宗教盛事，她深受現場氣氛感染，直呼這是「人生一個很特別的回憶」。

小優曬出多張參與進香的照片，她戴著進香帽、脖子圍著粉紅毛巾投入這場盛事，直呼：「這是我人生一個很特別的回憶，第一次去看白沙屯媽祖起駕，開車下去苗栗感受這股聚集32萬人的力量，雖然從下午等到半夜，真的很熱很擠，但當你真的身在其中的時候，可以感受到這個文化，就會發現為什麼有這麼多人都要去進香。」她也觀察到，進香隊伍中有些人是為了家人祈福，有些人則是為了追隨媽祖，替自己積福，並表示：「當大家的目標都一致的時候，真的很熱血。」

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儘管人潮擁擠，小優帶著虔誠之心記錄下這場盛事。（翻攝自臉書）

雖然小優這次因為猜錯位置，沒能近距離拍到媽祖鑾轎「粉紅超跑」，不過她滿足地說：「很值得，記錄到很多畫面，也看到台灣人有多麼的熱愛媽祖。」其中讓她最感動的是沿途信眾提供的各種結緣品，她透露現場除了水、飲料、肉包、魚丸湯、便當，還有襪子、袖套、購物袋等，應有盡有，「香燈腳們真的很幸福，有那麼多應援。」

她也感謝同行友人相約同行進香，「謝謝我的小夥伴們約我一起去進香，雖然這次沒有全程走完，但是之後可能還有機會再去，也謝謝這次一路上的結緣人，給我滿滿的反饋，我想這是最暖的回憶。」

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