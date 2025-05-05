林逸欣「最美雙胞胎」又現身！合奏韋瓦第名曲網讚「太帥了」

林逸欣一人變身「雙胞胎」，自己拉小提琴，也親自彈鋼琴伴奏。（鑫羽工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣擅長多種樂器，常讓粉絲誇讚有才華，她的「最美雙胞胎」也同樣漂亮又會樂器，這次合奏韋瓦第名曲，再次驚艷網友。

過去林逸欣曾主演電影《夏天協奏曲》，她一人分飾雙胞胎姊妹，當時連片中演她父親的男演員，都誤以為真的是雙胞胎姊妹參與演出。

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林逸欣透過合成剪輯，完成雙樂器合奏影片。（鑫羽工作室提供）

這次演奏韋瓦第名曲《四季》中的《夏》，林逸欣再次一人分飾兩角，影片中可見「雙胞胎」一個拉小提琴，一個彈鋼琴伴奏，但其實兩個都是林逸欣，是透過後製剪輯形成「雙胞胎」合奏畫面。

林逸欣小提琴演奏韋瓦第名曲。（鑫羽工作室提供）

林逸欣鋼琴伴奏。（鑫羽工作室提供）

儘管網友大讚後製剪輯很厲害，但林逸欣自爆很懊惱一個小缺失，她說：「不該用自動曝光，造成合成時光源有誤差。」事後花了好幾倍的時間一格一格調光，還好影片在YouTube上架後反應不錯，她也相當開心。

林逸欣主演的音樂劇《腦內失控的iTunes》成功加演後，她也將在5月推出睽違1年多的最新單曲《Evelyn》，並將從5月14日起一連三天在Pop Radio電台首播。

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