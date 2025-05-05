脫口秀「龍龍」認新對象 曝感情事放段子中

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀演員龍龍在2021年因捲入「龍K事件」，事業受到嚴重影響，如今過了3年多，她已能輕鬆談論過去低潮，並將其視為成長與蛻變的經歷，日前也宣布正式回歸喜劇圈，5月將帶來全新單口喜劇大秀《2025 龍龍個人秀 EP5 花光光心慌慌》。龍龍也在近期採訪中透露身邊已有新對象，稱呼對方為「好夥伴」，感情狀態相當穩定。

龍龍透露自己有新對象。（囍雀娛樂提供）

根據《ETtoday星光雲》專訪，龍龍和好夥伴已相識半年，是在好友聚會上認識。龍龍曾有30歲以前步入婚姻的想法，如今31歲的她，決定順其自然，「我還是想結婚，但我不想生小孩，我也會確定對方不想生小孩才繼續，我以前當過國小課後才藝班的老師，見證過上百位的小朋友，從此確定我不想要生小孩，我覺得爸媽還是要心理準備好了再去。」

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龍龍透露感情事會放在脫口秀中。（囍雀娛樂提供）

龍龍也分享自己過去也遇到過渣男，如今她和好夥伴都覺得是對方高攀了自己，在這樣健康的交友狀況下，雙方都過得很開心。她也透露會將感情事放在此次脫口秀中當段子，而好夥伴也會在台下觀賞，所以大家有機會認出他。

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