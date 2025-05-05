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娛樂 日韓

《東京愛情故事》小三女星社群曬素顏 至今仍單身

經典日劇《東京愛情故事》主要演員（左起）織田裕二、鈴木保奈美、有森也實、江口洋介。（翻攝自X）經典日劇《東京愛情故事》主要演員（左起）織田裕二、鈴木保奈美、有森也實、江口洋介。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在經典日劇《東京愛情故事》當中扮演小三「關口里美」，介入織田裕二飾演的「永尾完治」與鈴木保奈美飾演的「赤名莉香」感情，之後透過裝可憐、扮柔弱等手段成功嫁給男主角完治的日本女星有森也實，近日在社群曬出自己的素顏照，更令人訝異的是，她至今仍然單身，讓人更好奇她的愛情生活。

有森也實曬出自己在電影《長崎−閃光の影で−》的素顏扮相。（翻攝自IG）有森也實曬出自己在電影《長崎−閃光の影で−》的素顏扮相。（翻攝自IG）

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57歲的有森也實昨（4）日更新社群，更曬出的她素顏照，照片曝光後立刻引起熱烈討論。照片中的有森也實滿臉都是煤灰，穿著和服，凝視鏡頭的眼神令人難忘。有森也實說：「我在電影《長崎−閃光の影で−》（暫譯：長崎－瞬間爆發的光與影）飾演田中千代」她表示自己想讓更多人看見這部電影，該片導演松本准平是原彈爆炸的第三代，電影故事內容講述長崎在美國投下原子彈後，三名護理學生在一個月時間內為受害者提供救濟。

有森也實是日本演藝圈有名的「獨居明星」。（翻攝自IG）有森也實是日本演藝圈有名的「獨居明星」。（翻攝自IG）

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雖然是素顏，但許多網友都從照片中看見有森也實身為演員的魄力以及逼真演技，也立刻在網路上造成話題。該片主題曲由長崎市出身的福山雅治演唱主題曲，值得一提的是，飾演護理學生的菊池日菜子第一次參與電影演出，就得到有森也實、萩原正人等實力派前輩演員認可。電影預計將於7月25日於長崎上映，之後於8月1日於全日本上映。

有森也實雖然在《東京愛情故事》飾演小三並成功嫁給男主角，戲外卻一直單身至今。（翻攝自X）有森也實雖然在《東京愛情故事》飾演小三並成功嫁給男主角，戲外卻一直單身至今。（翻攝自X）

現年57歲的有森也實國中三年級時就成為時尚雜誌《Mc Sister》專屬模特兒打開興路，1991年在富士電視台經典劇《東京愛情故事》飾演介入織田裕二飾演的「永尾完治」與鈴木保奈美飾演的「赤名莉香」感情的小三角色「關口里美」一砲而紅，戲裡關口里美成功嫁給永尾完治，事實上有森也實至今仍未婚，市演藝圈有名的「獨居明星」。

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