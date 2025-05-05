明道霸總始祖回歸 認拍過「不紅偶像劇」同框他引爆少女心

〔記者傅茗渝／台北報導〕當紅「氧氣美女」章若楠因與白敬亭合演《難哄》人氣爆漲，被封為新一代「初戀女神」。她與「陸劇男神」陳星旭主演的《你也有今天》今（5日）起在中天娛樂台播出，劇情改編自同名小說，由曾執導《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》等台劇名導陳銘章執導。章若楠飾演菜鳥律師「成瑤」，初入職場就遇上毒舌老闆「錢恆」（陳星旭 飾），兩人陰錯陽差成為室友，展開一段歡喜冤家式辦公室戀曲。

章若楠醉酒撩老闆，醉後失態成為劇中一大笑點。（中天電視提供）

該劇融合愛情與輕喜劇風格，章若楠在劇中大剌剌個性與陳星旭的冷靜形成強烈反差，笑料不斷。首集中，她誤把老闆當「男公關」，列出同住條件如「不能裸露身體」、「不能隨便帶人回家」，還擔心對方傳染病風險瘋狂消毒廁所，讓陳星旭差點告她誹謗。她還曾醉酒撩老闆，摸臉又捏鼻，脫口：「老闆，這麼近距離看你感覺更帥…你那麼有錢，該不會是整的吧？鼻子這麼挺，是墊的嗎？」

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「霸總始祖」明道驚喜客串，與陳星旭「兩代霸總」同框成為話題。（中天電視提供）

導演陳銘章更邀請「霸總始祖」明道驚喜客串，與陳星旭「兩代霸總」同框成為話題。明道自嘲「拍過一些小小的偶像劇，不是很紅」，還提到曾演過「極品變態的霸總」，讓觀眾聯想到《王子變青蛙》的經典角色，掀起網路熱議。陳星旭則直言：「霸總第一人選非明道莫屬。」

章若楠搭陳星旭譜辦公室戀情。（中天電視提供）

此外，陳星旭因健身練出結實好身材，西裝造型帥氣被封為「西裝暴徒」，他對此稱號相當滿意。雖然外表高冷，但拍親密戲時常被發現耳朵泛紅，像是「儲物間吻戲」、「帳棚吻」等都被粉絲抓包。他則笑說是因為上海氣溫高達40度，不過粉絲們似乎更相信他是害羞，章若楠還忍不住吐槽：「心裡又不平靜了。」

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