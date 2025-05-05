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韓男團FANTASY BOYS疑遭公司虐待 「狂比求救手勢」韓網發毛

韓國男團FANTASY BOYS。（翻攝自IG）韓國男團FANTASY BOYS。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕從南韓選秀節目《Fantasy Boys》出道的男團FANTASY BOYS，近期以新歌《Undeniable》回歸歌壇，不過日前卻被網友發現，隊長嫝珉瑞多次在直播、舞台演出中比出國際求救手勢，引起外界擔心是否遭到公司虐待。

FANTASY BOYS成員疑似在比求救手勢。（翻攝自韓網theqoo）FANTASY BOYS成員疑似在比求救手勢。（翻攝自韓網theqoo）

隊長嫝珉瑞近期被發現多次在鏡頭前比出「求救手勢」，就連私下錄製打招呼影片時，也會有人突然比出手勢。畫面曝光後立即引起網友關注，粉絲也透露，其他成員曾在粉絲互動平台聊天時，多次提及壓力大、耳朵出血的狀況。事件發酵後，嫝珉瑞又以身體狀態不佳為由，缺席了視訊簽售活動，令粉絲更加擔心。

FANTASY BOYS成員疑似多次比出求救手勢，引起韓網關注。（翻攝自韓網theqoo）FANTASY BOYS成員疑似多次比出求救手勢，引起韓網關注。（翻攝自韓網theqoo）

FANTASY BOYS疑似比出求救訊號的文章在韓網熱議，就有人挖出所屬經紀公司PocketDol Studio過去的名聲相當不好，創辦人金光洙有過不少爭議，曾傳出暴力對待金鐘國所在的團體Turbo、安排藝人進行高強度行程、頻繁更換團員等問題，讓不少網友猜測，「如果是金光洙旗下藝人有點擔心」、「畢竟是有前科的公司，無法再說是粉絲過度腦補了，真的非常擔心這些孩子們...」、「好可怕…希望他們不會因此被公司更針對」。

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