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娛樂 最新消息

影集《民雄鬼屋》演員現身宮廟祈福 毛祁生「前世是將軍」感知靈異現象

〔記者李紹綾／台北報導〕毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆昨（4日）現身北市大直北順宮遶境大典，為即將開拍演出的影集《民雄鬼屋》祈求順利、平安。

毛祁生（左起）、朴靖恆、許瑋澤參與大直北順宮遶境大典。（海王天璽提供）毛祁生（左起）、朴靖恆、許瑋澤參與大直北順宮遶境大典。（海王天璽提供）

毛祁生透露，自己因前世是將軍，體質格外敏感，常常能感知到一般人難以察覺的靈異現象。近期即將開拍靈異題材影劇作品，他笑說：「希望藉由王爺庇佑，保 平安，也讓拍攝過程一切順利！」展現了對表演工作的敬重與對信仰的虔誠。

徐瑋澤、朴靖恆先前在BL劇組CP，兩人一同到北順宮繞境大典祈願，他們不僅希望彼此的演藝事業能持續順利發展、身體健康，也為家人祈求平安。徐瑋澤透露，母親近期因身體不適、精神狀況時常緊張，因此自己在繁忙的工作之餘，也努力抽出時間陪伴家人。他真摯祈願：「希望家人健康平安，才能讓我在工作上無後顧之憂地努力前行。」

毛祁生（左起）、朴靖恆、徐瑋澤求神保佑。（海王天璽提供）毛祁生（左起）、朴靖恆、徐瑋澤求神保佑。（海王天璽提供）

朴靖恆從小由奶奶照顧長大，年初遭逢奶奶因病離世，讓他傷心難過不捨很久。更因奶奶頭七時，他感受到奶奶有回家看看親人，所以更想藉由參與這次的活動做公益繞境，向王爺祈求奶奶可以隨神明好好安息。既將開拍的影集《 民雄鬼屋》與台灣宗教傳統習俗有關，劇中將會有不少片段將會還原神明消除邪祟、驅鬼等神明辦事的過程。

暌違近20年，新任主委劉耀東首度舉辦遶境大典，吸引人潮進2000人參加，不僅地方盛事再現，不少政治人物、藝人參與盛會祈福，劉耀東表示，這場活動不僅是地方的大事，也讓更多人看見了大直北順宮歷史悠久、香火鼎盛的信仰力量。從藝人的虔誠祈願到信眾的熱情參與，每一份心意都在王爺的庇護下，凝聚成最深刻的祝福。

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