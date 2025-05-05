立夏迎財運！阿谷老師傳授開運4招 招財禁忌一次看

阿谷老師分享立夏開運方式。（圖／秦芸殿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今（5）日迎來二十四節氣中的「立夏」，不僅是夏季的開端，也是一年中重要的轉運時機。神佛訊息解讀專家阿谷老師特別分享3招開運小撇步，讓民眾掌握時機開財運、迎好運。

「立夏」是24節氣中的第7個節氣，落在5月5日到7日間，立夏後天氣會逐漸炎熱，在古代也是農耕重要的轉換節點。阿谷老師指出，相信很多人都知道立夏有吃「立夏蛋」的習俗，還有人會把蛋染紅，吃紅蛋代表喜氣、補元氣和健康長壽。

請繼續往下閱讀...

而立夏也是很好的開運機會，阿谷老師分享第一是中午可以準備一碗常溫飲用水和5個50塊硬幣，把硬幣放到水中，放在太陽下曬超過30分鐘，把錢幣擦乾後，放進保險箱、抽屜、錢包或存到銀行；第二是做生意的人可以「祭拜門神」，準備鮮花跟水果（如蘋果、香蕉等），寓意開門大吉；第三則是家中或做生意的店面，面向陽光的門可以在午時打開，讓太陽曬進來。

除了上述開運招財的方式，要特別注意的是，立夏正逢「門神」生日，適合求開門大吉，所以也有些禁忌要遵守。第一是「不可以坐門檻」，這天坐在門檻上會擋住門神出入，會導致自己前途容易暗黑；第二是「不要在正門口穿鞋」，門神生日這天，在正門口穿鞋容易惹怒門神，建議可以移到門口旁穿鞋。

第三是「不要吃過於補氣食材」，立夏吃太補容易上火，建議可多吃退火食材。第四是「立夏也建議不要過於躁動」，建議也不要衝動投資，以免投資失利。

☆民俗說法僅供參考☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法