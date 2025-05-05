看不下去「嘻哈辱女文化」！壞特再揭真實心聲

壞特?te 首次讚聲開唱。（寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕讚聲演唱會今（5日）公布七月份首場卡司，正是獲得過金曲獎及金音獎肯定的獨立音樂人壞特?te，她說，這場演唱會是給每一位在生活中努力前進的女性，也是給自己的一次坦白。

壞特?te日前反擊「嘻哈辱女文化」慘遭出征，這次開唱，她則透露：「我想用歌聲說說我心裡的話，也唱出很多女生曾經有過的心情。」會演唱新專輯的歌曲，寫的是愛情、掙扎、自由與成長。從旋律到歌詞，都更貼近她現在的狀態。

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壞特?te 首次讚聲開唱。（寬宏藝術提供）

演唱會選在台北華山 Legacy 舉行，也對壞特?te來說意義不小。「Legacy 對我來說是個很有氛圍的地方，第一次在這邊開個人專場，真的很興奮也有點緊張。」

壞特 ?te表示，雖然目前演出內容大概只準備了三成，但腦海裡已經有很多畫面。「我想做一場很真誠的表演，除了唱新歌，也會重新詮釋一些大家熟悉的作品，讓大家聽見不同樣子的我。」

壞特?te首次讚聲開唱。（寬宏藝術提供）

壞特?te把演唱會主題定為「女性的力量」。她說，過去總覺得自己要溫柔、要壓抑一些情緒，但後來慢慢學會面對自己的想法，也更願意把這些心路歷程寫進歌裡。「有時候我們都太習慣忍耐，太害怕說出來會被當成麻煩。但這些情緒、這些想法，其實都很值得被聽見。」壞特 ?te希望，現場的每一首歌，都可以成為一種陪伴，讓人覺得自己並不孤單。她也偷偷預告，現場會安排一些「小驚喜」，雖然現在不能透露太多，但保證歌迷不會失望。

《Whyte Asia tour 2025 in Taipei》演唱會將於7月4日在華山Legacy 舉行，門票將在5月7日中午12點正式開賣，購票洽寬宏售票系統（Kham.com.tw）、萊爾富和 OK 超商。

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