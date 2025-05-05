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娛樂 最新消息

藝人邱軍酒駕撞死計程車司機 基隆地檢今起訴

基隆地檢署今日依過失致死、公共危險等罪將邱軍起訴。（記者吳昇儒攝）基隆地檢署今日依過失致死、公共危險等罪將邱軍起訴。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／基隆報導〕以一首「運轉人生」走紅的藝人邱軍竟於去年底酒駕撞死排班的計程車司機，還因擔心被抓，選擇駕車逃逸。被撞的李姓司機當場陷入昏迷，送醫搶救七日之後不治身亡。警方循線逮捕邱軍，將他送辦。基隆地檢署今日偵結，認定邱軍涉犯過失致死及公共危險等罪，依法將他起訴。

基隆地檢署今日依過失致死、公共危險等罪將邱軍起訴。（記者吳昇儒攝基隆地檢署今日依過失致死、公共危險等罪將邱軍起訴。（記者吳昇儒攝

檢警調查，邱軍於去年12月27日凌晨起至同日4時許，在基隆某餐酒館內飲用啤酒及小米酒後，竟酒駕上路，要前往友人家中。行經仁一路某KTV前，未注意在路旁排班的計程車司機，直接撞上李、陳姓運將，兩人被撞到在地。

因撞擊力道猛烈，邱軍的車窗破裂，雖遇紅燈有暫停一下，卻沒有下車查看。患者友人雖大聲呼喊：「你撞到人了」等語，邱軍不予理會，直接駕車逃逸。

被撞的陳姓司機全身多處擦、挫傷，而李男送醫搶救之後於今年1月3日因無效急救宣告死亡。

邱軍卻於案發之後，仍出席多場跨年晚會，引發網友熱議，大批網友湧入他的臉書，更留言「撞死人還唱得下去？」、「起跟落都是跟計程車有關…」、「有夠冷血，還有心情上台」。

據悉，檢察官偵查期間，邱軍仍不吐實，對於部分關鍵案情仍有所保留，檢察官則向法院聲請延押獲准。

基隆地檢署今日偵結，認定邱軍涉犯過失致死及公共危險等罪，依法將他起訴，全案將由國民法官進行審理。

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