金鐘戲王夜市擺難遭警追趕 店家「1舉動」感受滿滿人情味

黃登楷（左起）、吳翰林、許麗廷飾在《成功路上》於學校走廊互搶情書。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘迷你劇戲王李程彬在華視、公視台語台奇幻輕喜劇《成功路上》於夜市擺攤與好友黃奇斌談論發財機會。他對擺攤被警察追趕的橋段印象深刻，當時天氣十分炎熱，不僅得來回奔跑好幾次，一聽到導演喊卡，他和黃奇斌便立刻衝向附近冷氣強勁的店家門口吹冷氣。熱情的店家見狀不僅沒有趕人，還笑著說：「你們進來沒關係啦！」甚至主動搬椅子出來給他們坐，讓兩人在拍攝之餘也感受到滿滿的人情味。

吳翰林在《成功路上》飾演李程彬學生時期，挑戰全台語做功課。（華視、公視台語台提供）

王識賢、張詩盈飾演夫妻，劇中王識賢為了追求事業成功，決定接手經營工廠，卻與妻子張詩盈出現意見分歧。隨著李程彬穿越回到過去，他選擇與父親王識賢並肩作戰，努力說服張詩盈：「這一次我們一定會成功。」讓她能夠放心。在現實生活中，張詩盈提及夫妻相處之道表示，有時的確會不懂丈夫的消費，但她強調：「只要不是影響到家庭的必要開銷，我們都會尊重彼此。」更幽默地補充道：「為了家庭和諧，適時掐自己大腿還是要的啦！」

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吳翰林（右）在《成功路上》向校花許莉廷（左）告白。（華視、公視台語台提供）

吳翰林首次挑戰全台語演出，飾演李程彬學生時期，1997年出生的他，為了要融入1989年的時代背景，在準備角色功課時，除了角色本身的個性、表達外，他分享：「聽了很多屬於成功路上時期的歌，其中識賢哥的台語歌也聽了不少，看了當時的節目片段，試圖更了解、靠近屬於小建中的青少年氛圍。」

張詩盈在《成功路上》飾演王識賢的太太。（華視、公視台語台提供）

許莉廷飾演郭雪芙學生時期，對於劇中收到情書的戲碼，她表示已經很少看到實體情書，「能收到是很可愛的情節。」談起印象最深刻的告白，她曾經有收到一張告白卡片，但因為平常不習慣重複翻閱卡片，便請對方唸出來內容，這才發現「聽著聽著更容易感受到對方的情感跟情緒，很像在戲裡面看到的告白情節一樣，沒想到在現實生活中，也是會發生的。」

李程彬在《成功路上》於夜市擺攤，被炎熱的天氣搞到崩潰，一喊卡秒衝冷氣房。（華視、公視台語台提供）

《成功路上》劇情描述台灣80、90年代之際，在台灣經濟起飛末期的變革時代，讓年長觀眾勾起回憶、年輕觀眾感到好奇，藉由台灣經濟起飛末期的變革時代，映照觀眾也正所處的鉅變時代。故事將探討不同世代對「成功」的理解與詮釋，帶領觀眾思考屬於自己的成功定義，更通過劇中角色的家庭親子相處，爭執衝突、思念羈絆以真實生活為背景，深入刻畫親情、夢想與自我認同等議題，期望引起觀眾的共鳴與反思。

李程彬在《成功路上》暗戀郭雪芙。（華視、公視台語台提供）

《成功路上》5月11日播出的第三集中，將迎接工廠新一輪危機，對「昆明」王識賢這個又怨又愛的父親，「建中」李程彬下一步會怎麽走？每週日晚間8點公視台語台、10點華視主頻播出，11點在Netflix、iQIYI 愛奇藝國際版上架更新。 5月18日起每週日晚間8點在八大戲劇台播出。

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