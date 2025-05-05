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娛樂 最新消息

玖壹壹、陳雷嗨唱金曲！「中氣十足音樂節」湧2萬人掀三代K歌熱潮

陳雷參與中氣十足音樂節。（三立提供）陳雷參與中氣十足音樂節。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025「中氣十足華語流行金曲音樂節」於5月3日至4日在台中市圓滿戶外劇場盛大登場，兩日累計吸引近2萬人次參與，從傍晚起金曲連發，現場氣氛如同大型KTV，掀起跨世代集體青春回憶殺！本屆由台中市政府新聞局主辦，邀集沈文程、陳雷、玖壹壹、西屯純愛組、林曉培、乱彈阿翔等17組華語音樂卡司同台，從民歌、台語金曲到現代搖滾嘻哈，成功凝聚不同年齡層聽眾。

盧秀燕（左）昨現身為玖壹壹加油打氣。（三立提供）盧秀燕（左）昨現身為玖壹壹加油打氣。（三立提供）

中氣十足音樂節上週末吸引近2萬多人參與。（三立提供）中氣十足音樂節上週末吸引近2萬多人參與。（三立提供）

兩天活動中，不僅有〈天天想你〉、〈夢醒時分〉、〈童年〉等經典歌曲，由五木&歐吉虎、Uncle Motto等新世代音樂人重新詮釋，還有跨世代合作如旅人X林曉培、西屯純愛組X南方二重唱，引爆現場觀眾熱情，處處可見三代同堂隨音樂大合唱的感人畫面。

沈文程參與中氣十足音樂節。（三立提供）沈文程參與中氣十足音樂節。（三立提供）

市長盧秀燕於4日晚間現身為陳雷與玖壹壹加油打氣，送上珍奶與雞蛋糕慰勞演出團隊。她表示，這場音樂節不僅成功促進觀光，也讓音樂成為打破世代隔閡的橋梁。新聞局也指出，未來將持續推動音樂節慶與補助政策，打造台中成為「音樂人的舞台、歌迷的天堂」。

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