瑤瑤醉吐街頭竟「把嘔吐物撥進水溝」 徒手清理體恤清潔人員

瑤瑤黃喬歆在必娶女人的網友排行中獲得第四名。（東森綜合提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「瑤瑤」黃喬歆近日上《小姐不熙娣》，與于美人、李妍瑾、徐凱希、阿喜、木星一同聊「讓男人想娶回家的關鍵特質」，其中「必娶女人排行榜」票選中，她因一段「酒醉清嘔吐物」的故事獲得高分肯定。

多年好友徐凱希爆料，某次聚會後黃喬歆喝到茫卻堅持搭公車返家，途中忍不住吐在水溝蓋上，沒想到下一秒，她竟然蹲下來用手把嘔吐物撥進水溝，只為了不讓清潔人員辛苦掃地、也怕路人不小心踩到，此舉立刻感動全場，紛紛稱她是有家教到極致的女人。

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鮮少登上通告的于美人（中）帶著《美人餐桌》回歸。（東森綜合提供）

鮮少上節目的于美人宣傳全新節目《美人餐桌》，強調「再大的事，一頓飯就能解決」，分享人生酸甜苦辣話題不設限；阿喜則被票選為「最像賢妻良母」的第一名，因為她看重內涵、毫不勢利，連于美人都忍不住吐槽：「無尊到底外表是有多差啊？」笑翻現場。

阿喜被公認有「不看對方錢財和外貌」注重內涵。（東森綜合提供）

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