晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瑤瑤醉吐街頭竟「把嘔吐物撥進水溝」 徒手清理體恤清潔人員

瑤瑤黃喬歆在必娶女人的網友排行中獲得第四名。（東森綜合提供）瑤瑤黃喬歆在必娶女人的網友排行中獲得第四名。（東森綜合提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「瑤瑤」黃喬歆近日上《小姐不熙娣》，與于美人、李妍瑾、徐凱希、阿喜、木星一同聊「讓男人想娶回家的關鍵特質」，其中「必娶女人排行榜」票選中，她因一段「酒醉清嘔吐物」的故事獲得高分肯定。

多年好友徐凱希爆料，某次聚會後黃喬歆喝到茫卻堅持搭公車返家，途中忍不住吐在水溝蓋上，沒想到下一秒，她竟然蹲下來用手把嘔吐物撥進水溝，只為了不讓清潔人員辛苦掃地、也怕路人不小心踩到，此舉立刻感動全場，紛紛稱她是有家教到極致的女人。

鮮少登上通告的于美人（中）帶著《美人餐桌》回歸。（東森綜合提供）鮮少登上通告的于美人（中）帶著《美人餐桌》回歸。（東森綜合提供）

鮮少上節目的于美人宣傳全新節目《美人餐桌》，強調「再大的事，一頓飯就能解決」，分享人生酸甜苦辣話題不設限；阿喜則被票選為「最像賢妻良母」的第一名，因為她看重內涵、毫不勢利，連于美人都忍不住吐槽：「無尊到底外表是有多差啊？」笑翻現場。

阿喜被公認有「不看對方錢財和外貌」注重內涵。（東森綜合提供）阿喜被公認有「不看對方錢財和外貌」注重內涵。（東森綜合提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中