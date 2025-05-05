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娛樂 最新消息

三上悠亞性感內衣照連發 親曝飛韓國加工「這部位」

三上悠亞分享一系列性感內衣照。（翻攝自IG）三上悠亞分享一系列性感內衣照。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優三上優雅2023年宣告引退後，積極發展多元事業，人氣依舊不減，經常在社群分享生活及工作點滴的她，日前自曝近期前往韓國調整1部位，並曬出一系列性感內衣美照，吸引大批網友朝聖。

三上悠亞引退後人氣不減。（翻攝自IG）三上悠亞引退後人氣不減。（翻攝自IG）

三上優雅日前在IG發文透露，自己半年前特地飛往韓國做牙齒局部美容，因此自己變得更常展露笑容，笑起來也更加有自信。同時文中附上多張身穿性感內衣的美照，其中一套是碎花點綴的白色蕾絲Bra，看起來相當清純可愛；另一套則是黑色運動內衣和內褲，豐滿上圍呼之欲出，中間挖空設計讓美胸下緣若隱若現，性感又不失時尚。

照片曝光後，至今已經超過11萬人按讚關注，網友紛紛湧入留言大讚，「妳的笑容很可愛，黑色很好」、「身材練的好好」、「神」、「素顔也好好看」、「亞香魅心」、「好甜美」、「這到底怎麼練出來的？」。

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