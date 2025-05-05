春風拍戲巧遇「粉紅超跑」 全停工喜鑽轎底直呼：媽祖94棒！

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣天團玖壹壹成員「春風」近年來積極參與電影拍攝，陸續出演了《請問，還有哪裡需要加強》、《白衣蒼狗》等電影，如今，再度拿下《死亡賭局》男主角名單，現正投入拍攝中。日前在北港取景時，驚喜迎來白沙屯媽祖繞境隊伍的探班，立即停工追媽祖。



春風拍攝《死亡賭局》巧遇白沙屯媽祖繞境隊伍。（翻攝自IG/Threads）

春風日前和劇組在中國醫藥大學北港附設醫院取景，醫院牆上還高高掛著「媽祖醫院」4字，當天春風和劇組人員猜測白沙屯媽祖繞境會不會經過拍攝地點，甚至開啟了「媽祖GPS」追蹤路線，沒想到拍攝到一半繞境隊伍正巧撞見劇組，「全部的人停工去追媽祖，而且神奇的是，媽祖還停在我們臨時弄的供桌，然後還讓大家鑽轎底，真的是太棒了，也希望大家拍戲順利、平平安安」。

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劇組臨時設立供桌迎接白沙屯媽祖。（翻攝自Threads）

實際上，繞境行程沒有固定期程和路線，全按照白沙屯媽祖旨意，繞境路徑也全由媽祖神轎指引，進香時程則憑擲筊。另外，媽祖神轎覆蓋防雨的粉紅色帆布，也因此被稱為「粉紅超跑」。

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