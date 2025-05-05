Lady Gaga 巴西演唱會險喊卡！「假小怪獸」炸彈入侵

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕流行天后Lady Gaga（女神卡卡），今年終於推出全新專輯《狂亂》，而最新巡迴演出《The Mayhem Ball》也將在今年7月開跑。Lady Gaga於巴西當地時間3日在里約熱內盧科帕卡巴納海灘舉辦免費大型戶外演唱會，湧入超過210萬人。與此同時，當地警方成功瓦解一起針對該場演唱會的炸彈攻擊計畫，阻止一場恐怖行動。

Lady Gaga於巴西里約熱內盧舉辦免費大型戶外演唱會。（翻攝自IG）

巴西警方與司法部4日證實，已阻止了一場針對該演唱會的炸彈恐怖行動，並展開大規模行動逮捕罪犯，並突襲9處地點，瓦解一場可能造成多人傷亡的恐怖計畫。據當地警方說法，犯罪團體以假冒Lady Gaga的粉絲名「小怪獸」，實際上卻在網上散播仇恨犯罪、自殘、戀童癖與極端暴力等訊息，該組織的行動明顯針對Lady Gaga長期支持的LGBTQ+社群，並嘗試藉由該場演唱會發動攻擊。

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Lady Gaga演唱會遭人試圖發動炸彈攻擊。（翻攝自IG）

據《CNN》採訪，Lady Gaga的發言人表示：「我們直到今早的媒體報導才得知這起威脅」，在演唱會中並沒有接收到任何危險資訊，整個演唱會團隊與執法單位密切合作，對現場的安保措施相當放心。

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