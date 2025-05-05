罷團志工慘遭民眾嗆聲！「顧好器官」連署最後一哩路

「Taiwan Action公民罷免影片」集結多位導演共同出力。（Taiwan Action提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「Taiwan Action公民罷免影片」今（5）推出陳文彬導演的《顧好器官篇》，提醒民眾把握二階罷免連署最後一哩路，才能顧好自己體內的器官；影片從寫實開始卻以驚悚結束，若無法及時完成二階連署，惡夢般的劇情都將成真。

陳文彬本次為Taiwan Action熱情交出三部曲，壓軸的《顧好器官篇》由他與金枝演社劇團施冬麟導演共同執導，由金枝演社演員演出，並由「大安強強滾–罷免羅智強」罷團志工們協助拍攝，片中所有被民眾嗆聲的內容，都是罷團前線志工曾面對過的真實狀況。

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片中罷團在進行街頭連署時遭民眾咒罵動粗，沒想到一輛黑頭車忽然停下，將一名嗆聲民眾強行帶走，原來他的健康資料經比對符合捐贈條件，將在他的「自由意願」下完成器官捐贈。

陳文彬並特別點名，新竹的林思銘不僅反同言論多次引發爭議，更護航退將赴中，阻擋刪除赴中退將的退休金法案，罔顧國家尊嚴。

新店的羅明才則跟傅崑萁去年甫就任就召集國民黨立委面見國台辦王滬寧，擔任親中團副召集人，陳文彬說，「這兩位立委的罷免連署書目前都在達標邊緣，他們與中共的關係不亞於傅崑萁，希望這支影片能提醒新竹與新店選區朋友們積極連署守護台灣，未來才能顧好自己的器官。」

Taiwan Action於3月13日推出由導演盧建彰執導的「公民一號」罷免影片《倒垃圾篇》，為二階連署系列影片揭開序幕，接著陸續發布的影片包括朱詩鈺《每日一字篇》、《每日一字：倒數計時篇》、楊力州《他們愛的不是你》、陳世杰《長照篇》、陳文彬《電蚊拍篇》、《安太歲篇》、《顧好器官篇》、黃信堯《點痣篇》、易智言《租金補貼篇》、《民主篇》、《汐止白匏湖篇》、朱詩倩《台灣女人篇》、王小棣《做功課篇》和葉天倫《超人媽媽篇》，共完成「公民1-13號」共15部影片，片型包含劇情、紀錄、動畫與布袋戲等，更促成許多民間人士各自拍攝自己的罷免影片作為響應，為二階連署的民間參與開出百花齊放的繽紛樣貌。

楊力州表示，這些參與的導演過去也曾與不同黨派合作或來自不同政治立場，這次卻因藍白立委危害國家的行徑而有志一同挺身而出。

然而兩個月以來外界對於Taiwan Action影片拍攝資金常有各種攻訐和謠言，楊力州再次強調：「從一開始所有導演群的共識，就是製作資金絕對不能來自政黨及政府機構，才能真正落實透過影像促進民主意識與公民參與。」

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