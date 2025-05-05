才發文力挺楊丞琳！ 陳妍希再挺「瘸啦瘸啦」也要看演場會

陳妍希（右）去香港看楊丞琳演唱會，以行動支持好友。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕前陣子楊丞琳被Makiyo爆料，指稱她「紅了翻臉不認人」，還說是Ma媽親身體驗說的，但楊丞琳親上火線闢謠，強調謠言止於智者，昨（4日）楊丞琳道香港開唱，許多藝人好友都送花祝福，之前曾發文為她辯護的好友陳妍希也再次到演唱會上當觀眾力挺楊丞琳。

日前陳妍希面對Makiyo爆料重傷好友楊丞琳，她特別幫好友辯護，談到：「寶貝是從我還是完全新人的時候就很照顧我的一個人，這麼多年，我看到的她從來都沒有變過。」

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楊丞琳到香港開演唱會。（翻攝自IG）

昨天陳妍希去看楊丞琳演唱會，並提到：「最近看演唱會看得我都有點不好意思了，但寶貝的演唱會還是要看的，瘸啦瘸啦的也跑到香港來看了。」

另外陳妍希談到：「這個巡演，我其實已經看過了，但有些許的歌單不一樣，有些歌聽起來感覺也不一樣了，每次都有不一樣的感受，真好。話說第一次看寶貝在台上唱粵語歌，覺得很好聽誒，喜歡。」

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