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男神難逃中年發福！ 梁朝偉凸肚被野生直擊

男神難逃中年發福！ 梁朝偉凸肚被野生直擊梁朝偉被拍運動慢跑，酸民竟留言指他露出凸肚。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕62歲金馬影帝梁朝偉在娛圈地位高崇，憑精湛演技獲獎無數，而他那雙充滿魅力的電眼更是迷暈萬千少女，是不少人心目中的男神。

梁朝偉與港星劉嘉玲結婚多年，雖一直未生兒育女，但彼此相愛，亦非常信任對方，給予雙方極大空間。日前有網友發布一段在香港太平山巧遇梁朝偉獨自一人跑步影片，只見梁朝偉全程專注跑步，沒有因為被拍而停下腳步，不料有人錯畫重點，竟注意到這位影帝微微隆起的肚子。

即便察覺路人拍攝，他仍面不改色維持跑步節奏。（香港星島日報）即便察覺路人拍攝，他仍面不改色維持跑步節奏。（香港星島日報）

最近，有網友曝光一段在太平山巧遇梁朝偉獨自一人跑步影片，並留言：「偶遇梁朝偉，早上和爸媽一起散步就碰到晨跑中的梁先生，好靚仔。」影片中可見，梁朝偉頭戴黑色鴨舌帽，身穿灰色T恤及黑短褲，手持毛巾專注慢跑，即便察覺路人拍攝仍面不改色維持跑步節奏。

梁朝偉與劉嘉玲結婚多年，彼此相愛，亦非常信任對方。（香港星島日報）梁朝偉與劉嘉玲結婚多年，彼此相愛，亦非常信任對方。（香港星島日報）

影片發布後，有人留意到梁朝偉的肚子微微隆起，疑似是啤酒肚，笑稱「男神也難逃中年發福」。

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