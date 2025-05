SkyNani重現《亦敵亦友》名場面！土味情話告白：缺點你

Sky(右)、Nani搭肩熱唱。(D-SHOW提供)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕泰國人氣男星Sky、Nani在昨天(4日)首度以雙人組合之姿現身台北,於Legacy Tera舉行粉絲見面會,台粉熱情見證這對因《亦敵亦友(High School Frenemy)》爆紅的雙帥魅力。

《亦敵亦友》2024年底熱播,以細膩刻畫的校園情感線與兩位主角深情演出,迅速攻佔亞洲劇迷的心。劇中Sky與Nani飾演從兒時好友走向敵對,再重拾信任的兩位高中生,層層情感堆疊出張力十足的故事,讓兩人不只躍升人氣新星,更成為泰流男星的代表人物。

Sky與Nani以一襲帥氣皮衣造型揭開序幕,熱唱《Promise》引發全場尖叫連連,Nani請粉絲舉起手配合歌曲左右搖擺,氣氛十分熱烈。兩人聊到此行在台北的感受,稱讚台灣美食好吃﹑想逛街買球鞋,Sky透露:「一到台灣已經吃了2﹑3籠小籠包,還想再品嘗更多的台灣美食。」

為了此次的見面會,兩人特別準備中文告白粉絲「大家好﹑我想你們了!」Sky還想取中文名字,詢問大家會怎麼稱呼自己,因為Sky中文翻譯是天空,乾脆就叫「小天」好了,而Nani因為音同日文的「什麼」,被Sky笑稱Nani的中文名是「大什麼」,意外成了此次見面會的限定暱稱。

Sky與Nani現場挑戰互說情話,現學中文甜蜜喊話對方:「你知道我的缺點是什麼嗎?是缺點你!」此話一出讓粉絲齊聲尖叫,氣氛嗨到最高點。

「情境快閃」中兩人重現《亦敵亦友》經典場面,無論是「下雨告白」或「天台對峙」,都讓人彷彿回到戲劇當下,尤其是雨天撐傘互相告白「我愛你﹑我也愛你」一出,引發全場尖叫停不下來。兩人為了回饋粉絲特別演出爆笑版台北限定重製場景。

談及即將合作的拍攝的新劇《WU》,透露這部將以奇幻題材呈現,完全不同於校園背景的《亦敵亦友》。Sky說道《WU》故事中提到是跟命運有所連結,相信劇情走向會讓粉絲眼睛為之一亮,最快將會在2025年播出,請大家拭目以待。

活動上,兩人各自SOLO舞台,Nani演唱《Someone Like Me》﹑Sky演唱《Knock Knock》,讓人看得目不轉睛。Sky與Nani壓軸演唱兩首經典《Would You Mind》及《Call My Name》OST,現場氣氛溫馨又浪漫,《SKY-NANI 1st FANMEETING IN TAIPEI》劃下完美句點,也跟台北粉絲相約下次再見面的約定。

