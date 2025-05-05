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娛樂 最新消息

SkyNani重現《亦敵亦友》名場面！土味情話告白：缺點你

Sky（右）、Nani搭肩熱唱。（D-SHOW提供）Sky（右）、Nani搭肩熱唱。（D-SHOW提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國人氣男星Sky、Nani在昨天（4日）首度以雙人組合之姿現身台北，於Legacy Tera舉行粉絲見面會，台粉熱情見證這對因《亦敵亦友（High School Frenemy）》爆紅的雙帥魅力。

《亦敵亦友》2024年底熱播，以細膩刻畫的校園情感線與兩位主角深情演出，迅速攻佔亞洲劇迷的心。劇中Sky與Nani飾演從兒時好友走向敵對，再重拾信任的兩位高中生，層層情感堆疊出張力十足的故事，讓兩人不只躍升人氣新星，更成為泰流男星的代表人物。

Nani意外在台灣獲得「大什麼」的綽號。（D-SHOW提供）Nani意外在台灣獲得「大什麼」的綽號。（D-SHOW提供）

Sky與Nani以一襲帥氣皮衣造型揭開序幕，熱唱《Promise》引發全場尖叫連連，Nani請粉絲舉起手配合歌曲左右搖擺，氣氛十分熱烈。兩人聊到此行在台北的感受，稱讚台灣美食好吃﹑想逛街買球鞋，Sky透露：「一到台灣已經吃了2﹑3籠小籠包，還想再品嘗更多的台灣美食。」

為了此次的見面會，兩人特別準備中文告白粉絲「大家好﹑我想你們了！」Sky還想取中文名字，詢問大家會怎麼稱呼自己，因為Sky中文翻譯是天空，乾脆就叫「小天」好了，而Nani因為音同日文的「什麼」，被Sky笑稱Nani的中文名是「大什麼」，意外成了此次見面會的限定暱稱。

Sky以一襲帥氣皮衣造型現身。（D-SHOW提供）Sky以一襲帥氣皮衣造型現身。（D-SHOW提供）

Sky與Nani現場挑戰互說情話，現學中文甜蜜喊話對方：「你知道我的缺點是什麼嗎？是缺點你！」此話一出讓粉絲齊聲尖叫，氣氛嗨到最高點。

「情境快閃」中兩人重現《亦敵亦友》經典場面，無論是「下雨告白」或「天台對峙」，都讓人彷彿回到戲劇當下，尤其是雨天撐傘互相告白「我愛你﹑我也愛你」一出，引發全場尖叫停不下來。兩人為了回饋粉絲特別演出爆笑版台北限定重製場景。

談及即將合作的拍攝的新劇《WU》，透露這部將以奇幻題材呈現，完全不同於校園背景的《亦敵亦友》。Sky說道《WU》故事中提到是跟命運有所連結，相信劇情走向會讓粉絲眼睛為之一亮，最快將會在2025年播出，請大家拭目以待。

活動上，兩人各自SOLO舞台，Nani演唱《Someone Like Me》﹑Sky演唱《Knock Knock》，讓人看得目不轉睛。Sky與Nani壓軸演唱兩首經典《Would You Mind》及《Call My Name》OST，現場氣氛溫馨又浪漫，《SKY-NANI 1st FANMEETING IN TAIPEI》劃下完美句點，也跟台北粉絲相約下次再見面的約定。

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