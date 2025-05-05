Avantgardey的她「拿下假髮」美貌大解放 網衝擊：戀愛了

Avantgardey成員Nona私下模樣判若兩人。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本舞團Avantgardey以整齊的舞蹈及搞怪形象聞名，成員們都頂著招牌齊瀏海短髮、學生服表演，作風相當神秘，不過近來幾位成員陸續在社群曬出日常照，其中一位團員Nona褪下制服的模樣，亮麗清秀的外型吸引大批網友朝聖。

Avantgardey團員Nona日前在IG釋出一則影片，只見她在開頭一如往常地身穿標準制服，搭配齊瀏海短髮及鮮豔紅唇，在鏡頭前帶來一段洗腦節奏的舞蹈演出，接著做出翻白眼表情、抖動身體，下一秒場景轉換，她將厚重假髮拿下並換上私服，從搞怪少女變身五官清秀的甜美女孩。

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Nona以一頭俐落耳下短髮現身，臉上的浮誇紅唇也消失，清淡妝容更顯她出眾的氣質，令許多粉絲難以置信直呼，「不敢相信是同一個人」、「影片超級漂亮又精彩」、「衝擊也太美了吧」、「第一次看到，好漂亮」，影片至今更是吸引27萬人來按讚觀看。

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