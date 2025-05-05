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汪小菲婚禮倒數妻遭爆婚內出軌 張蘭說話了

（左起）汪小菲現任妻子馬筱梅、汪小菲、張蘭一舉一動仍受外界關注。（資料照）（左起）汪小菲現任妻子馬筱梅、汪小菲、張蘭一舉一動仍受外界關注。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故「大S」徐熙媛前夫、中國商人汪小菲將補辦婚禮，妻子「Mandy」馬筱梅連日來被前夫指控「帶男人回家」、「叫床叫得超大聲」，4日還流出一段Mandy被抓時失控喊「不要逼死我」，對此，汪小菲母親張蘭疑似有表態。

張蘭昨在微博分享一篇新文章，內容提及：「對女生，最容易傷害人家的就是污名化；無論有沒有，被人造謠的那一刻，已經萬劫不復。」似在力挺媳婦Mandy。

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據了解，張蘭私底下對Mandy疼愛有加，多次在直播誇獎媳婦，今年過年期間一家人到泰國旅遊，張蘭豪氣賞給Mandy大紅包，親家母則收到愛馬仕大禮。

不過Mandy和前夫紛擾最近躍上新聞焦點，其中2人過往一張對話截圖被公開，截圖中前夫怒嗆Mandy：「畢竟我們算認識，有見識我還是需要告知你，我忍到離職才敢說。」並指Mandy經常帶男人回家，互動親密還在家裡叫床聲，因為聲音很吵讓同層住戶不堪其擾，不斷投訴。

訊息截圖中，疑似Mandy女子並未否認，僅回「拜託請不要逼死我」，甚至質問對方「你想要什麼？你們這些人到底想要什麼？」、「我死了你們是不是就開心了？」

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