黃國昌連搭機車都有司機 媒體被虧不要造謠

黃國昌3日坐機車參加媽祖進香活動，被抓包坐的機車多次違規。（圖翻攝自民眾之聲YT）

〔記者林南谷／台北報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動1日起展開為期10天9夜徒步聖行，吸引數10萬名信眾參加，民眾黨主席黃國昌3日現身北港，中途加入進香隊伍並發送結緣物資，沒想到因為白營官方直播意外被抓包乘坐機車沿路多次違規，引發批評，黃國昌昨出席活動被媒體問及此事，竟暴怒回嗆。

律師林智群昨在臉書發文截圖三立新聞報導「坐機車迎媽祖被抓包違規！黃國昌受訪嗆記者：是誰說我騎機車？」並評論：「黃國昌是坐機車後座，沒有騎，你們這些媒體不要造謠！（咆哮）」林智群最後還俏皮說：「連搭機車都有司機。」

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黃國昌前天率民眾黨黨公職到北港華勝路發送結緣品，並隨白沙屯媽祖進香隊伍走了一段路程。民眾黨官方YT「民眾之聲」也開起直播，記錄黃國昌等人參與進香全過程。直播一開始看到黃國昌戴著安全帽坐上一輛機車後座，不料在前往目的地的路上，被抓包其搭乘的機車不但違規雙黃線、逆向行駛、闖紅燈及未依規定左轉，完全無視道路交通規則，隨行的幾輛機車也同樣違規，甚至還看到有人連安全帽都沒戴。

雖然騎車的人並不是黃國昌，但相關畫面曝光後仍引發大批網友砲轟。昨午黃國昌出席「愛在五月媽咪市集日」活動時，被媒體問到「你被拍到騎機車的時候有連續違規的情況……」沒想到黃國昌聽到後停下腳步，轉身對提問記者怒嗆：「誰說我騎機車？是誰說我騎機車？」

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