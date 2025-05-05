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娛樂 最新消息

《罪人》北美賣破1.81億美金！票房超穩定第3週跌幅僅28％

電影《罪人》在北美票房表現相當穩定。（華納兄弟提供）電影《罪人》在北美票房表現相當穩定。（華納兄弟提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《黑豹》金獎名導萊恩庫格勒、男星麥可B喬丹5度合作的動作驚悚片《罪人》，上週末（5月2至4日）在北美再收3300萬美金（約台幣10.17億元）拿下票房亞軍，相比前一週跌幅僅28%，表現持續穩定，同時也是R級（美國的限制級）電影史上第3高的北美第三週票房，超過《小丑》、《奧本海默》等R級賣座電影的同期成績。

目前該片的北美票房已達1.81億美金（約台幣55.8億元），全球累積票房為2.36億美金（約台幣72.75億元）。而電影在北美上週末將IMAX廳讓給了新上映的《雷霆特攻隊*》，片商華納兄弟順勢宣佈本月中下旬將在北美9家影院進行IMAX 70 mm膠捲格式重映，不過宣佈沒多久票就賣光了，並引發AMC網站大當機，相當驚人。

《MINECRAFT麥塊電影》是截至目前2025年全球票房最高的好萊塢電影。（華納兄弟提供）《MINECRAFT麥塊電影》是截至目前2025年全球票房最高的好萊塢電影。（華納兄弟提供）

此外，同樣由華納發行的《MINECRAFT麥塊電影》則以1350萬美金（約台幣4.16億元）名列北美上週票房第三名，電影上映已邁入第5週，目前北美累積3.98億美金（約台幣122.7億元），全球累積高達8.73億美元（約台幣269.14億元），也是截至目前2025年全球票房最高的好萊塢電影。《罪人》、《MINECRAFT麥塊電影》台灣與全球同步上映中。

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