《雷霆特攻隊*》打響暑期檔奪冠！北美7600萬美金稱霸票房

漫威電影宇宙最新作品《雷霆特攻隊*》勇奪台美首週票房冠軍。（漫威影業提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙最新作品《雷霆特攻隊*》氣勢如虹，也為2025年暑期檔揭開序幕，上週末（5月2至4日）在北美以7600萬美金（約台幣23.43億元）拿下週末票房冠軍，對這部主打全新組合、由反英雄領軍的作品來說，算是一張漂亮的成績單。

該片的全球首週票房則來到1.62億美金（約台幣49.94億元），且口碑不俗，不僅在爛番茄影評網站拿下88%的新鮮度，觀眾評分CinemaScore也交出A-的亮眼成績。電影顧問公司Franchise Entertainment Research的負責人葛羅斯也表示：「這對一部全新超級英雄電影來說是很好的開局。雖然還稱不上頂尖，但已超越類型片平均水準，而這個『平均』其實已經不小了。」

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根據外媒報導，《雷霆特攻隊*》斥資1.8億美金（約台幣55.49億元）打造，宣傳費更高達1億美金（約台幣30.83億元），發行該片的迪士尼顯然寄望不小。隨著觀眾口耳相傳持續發酵，片商也期待它能在接下來的夏季強檔中殺出重圍，替漫威重拾超英帝國的信心。台灣方面也拿下首週票房冠軍，詳細票房數字將於下午揭曉。

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