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（專訪）社群發表音樂「門檻變低」！韓歌手籲：做事不要太魯莽

韓國創作歌手李承允二度來台。（記者陳奕全攝）韓國創作歌手李承允二度來台。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／專訪〕韓國創作歌手李承允二度來台，上週在「前往釜山搖滾」擔任表演嘉賓，和拍謝少年、血肉果汁機、百合花等團體同台演出；他大讚台灣文化的歌原來長這樣，覺得蠻好的，對於未來是否會唱中文歌謝台粉，他的答案十分逗趣。

35歲的李承允今年以專輯《YEOK SEONG》在第22屆韓國大眾音樂獎拿下年度音樂人、最佳搖滾歌曲、現代搖滾歌曲3大獎，成為備受矚目的音樂人；不過他曾有將「整張專輯下架」的過往，直言那時作品不夠成熟 希望可以更完美一些。

李承允表示現在更清楚做哪些音樂，對某些聽眾會有幫助。（記者陳奕全攝）李承允表示現在更清楚做哪些音樂，對某些聽眾會有幫助。（記者陳奕全攝）

身為「完美主義」的音樂人，李承允聽到是否有機會唱中文歌和台灣粉絲見面，他先是遲疑了一下，直說「大家確定會喜歡嗎？」後來打趣表示「不如等粉絲變得更多後再唱。」

提到10幾歲和30多歲、在音樂創作上的轉變，李承允表示做音樂的情感是一樣的，但不一樣的是，現在更清楚做哪些音樂，對某些聽眾會有幫助。

李承允坦言對於未來創作年限至少要到80歲。（記者陳奕全攝）李承允坦言對於未來創作年限至少要到80歲。（記者陳奕全攝）

由於時下新生代音樂人習慣透過網路社群發表音樂，李承允直言「當然可以在網路發表作品，但得給自己一個期限刪除，也許現在發表的歌曲，未來10年後會成為黑歷史，因此要看好時機點。」

李承允進一步解釋：「現在成名管道變多，當歌手門檻也不高，希望大家要想清楚，做事不要太魯莽，真有想法再行動也不遲。」坦言對於未來創作年限至少要到80歲，隨著生活經驗增加，人生閱歷也會更加豐富。

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