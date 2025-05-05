（專訪）台灣Pub上菜速度慢、價格貴！韓歌手李承允：得到教訓了

韓國創作歌手李承允接受本報專訪。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／專訪〕韓國創作歌手李承允上週在北流擔任「前往釜山搖滾」音樂節嘉賓，和台灣頗有淵源的他，除了首個海外表演場地就是台灣，包括第三張專輯《YEOK SEONG》也以台北某Pub為靈感；李承允接受本報專訪，提及選擇該地的原因，原因有些搞笑。

李承允對台灣牛肉湯麵念念不忘，這次一下飛機，放完行李就立刻大快朵頤一番，對於決定在台北催生出《YEOK SEONG》的靈感，他說，來台後也有再去一次，回憶了一下當時的情景。

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韓國創作歌手李承允接受本報專訪。（記者陳奕全攝）

問到為何是台北的Pub成為創作靈感？李承允打趣表示，當初就是太鬆懈，沒上網先查詢店家營業時間，「結果其他店都打烊了，只剩那間」，笑稱得到教訓後，往後每到陌生地方都要先做好功課。

追問台北Pub初體驗，李承允表示當時有點餐，結果大約過了半小時都沒上菜，加上提供的餅乾並不算好吃，卻算了3倍價錢，原先差點想給負評，搞笑說：「這次上菜速度變快了。」

李承允表示平時會用手機備忘錄記下生活的碎片。（記者陳奕全攝）

外界好奇創作歌手的靈感來源，李承允表示「靈感」這詞稍嫌誇大，做音樂並非像電影創作一樣，走著走著突然就有靈感，「平時靠手機備忘錄記下生活的碎片，當集結起來後，好像突然有新歌的想法了。」

現年35歲的他，提到17歲那年嘗試寫歌，「當時寫出來後發現我是天才，但過了好一段時間，才發現我根本不夠資格」，當初以為自己是搖滾巨星，能進行世界巡演，「後來知道為了夢想，得一步一步往前邁進。」

對於「李承允」的定義，他形容自己是「房間裡面的音樂人」，能做小而巧的歌曲，也能做磅礡大氣的音樂，「最重要的是，雖然平時在房間裡做音樂，但要打開門讓大家聽到才有意義。」

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