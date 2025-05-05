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娛樂 最新消息

（專訪）失聰演員吳祉昊追律師夢！首演電影「亡父無緣看到」：他會為我高興

導演黃修平（左）分享拍攝電影的點滴，而吳祉昊受訪時雖然能以口語對答，但仍需要手語翻譯在旁協助。（記者潘少棠攝）導演黃修平（左）分享拍攝電影的點滴，而吳祉昊受訪時雖然能以口語對答，但仍需要手語翻譯在旁協助。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕香港電影《看我今天怎麼說》助攻鍾雪瑩成為金馬新科影后，更獲得香港金像獎7項提名，導演黃修平、演員吳祉昊特別來台宣傳，並接受專訪，吳祉昊透露其實他的目標是當律師，演員這一行就當作興趣。挖掘出這一塊璞玉的黃修平倒是不覺得可惜，反而笑說「我就缺個律師朋友」。

《看我今天怎麼說》主題圍繞在失聰者議題，黃修平除了邀請鍾雪瑩、游學修等專業演員主演之外，第三位重要主角則是找來22歲的素人吳祉昊，而吳祉昊也是一名失聰者，被挖掘去演電影，竟是導演黃修平用IG私訊提出邀約，吳祉昊笑說：「一開始覺得是詐騙，我自己平平無奇，說要來找我當主角？找我已經很驚喜了，這個事情真是太不可思議，好像中了樂透。」

吳祉昊（中）、鍾雪瑩（右）接受游學修的邀請，一起到他家吃飯，以培養出片中的好感情。（華映提供）吳祉昊（中）、鍾雪瑩（右）接受游學修的邀請，一起到他家吃飯，以培養出片中的好感情。（華映提供）

吳祉昊的表現果然沒讓大家失望，他在片中飾演使用人工耳蝸又能用手語溝通的Alan，角色十分討喜，演技更讓人看不出來是個素人，使他獲得金像獎最佳新演員入圍的肯定，知名度大漲，下一部作品的邀約也來了，吳祉昊雖然喜歡演戲，不過他的志向卻不在此。

吳祉昊受訪超開朗。（記者潘少棠攝）吳祉昊受訪超開朗。（記者潘少棠攝）

吳祉昊一直以來都希望成為一名律師，受訪的前一天他才收到了香港城市大學法律博士的offer，再讀3年就能成為律師。不過好不容易才踏進演藝圈，是否會覺得可惜？吳祉昊表示，自己主要的目標還是成為律師，形容演員的職業是「花無百日紅」，有太多不穩定的因素在，不過如果黃修平導演叫他來演戲，他還是非常樂意接受，「如果找我拍，我肯定會去，（跟律師相關考試撞期）那我就不考了！」

黃修平很支持他的決定，表示在香港成為一名聽障律師不簡單，打趣說道：「就我的私心，我沒有太多律師朋友，這樣我會比較安全！」他認為，演員這條路真的很難，不是努力就能做到，除非是真的非常喜歡演戲，為自己創造出演出的機會，就像目前經營YouTube頻道的游學修，如果吳祉昊真的很喜歡，在做律師之餘也能演戲。

黃修平（左）認為《看我今天怎麼說》應該拿到最佳音響效果獎，一旁吳祉昊不忘補充「還有新演員」，笑翻眾人。（記者潘少棠攝）黃修平（左）認為《看我今天怎麼說》應該拿到最佳音響效果獎，一旁吳祉昊不忘補充「還有新演員」，笑翻眾人。（記者潘少棠攝）

吳祉昊有感而發，稱相較於香港環境，歐美更加支持聽障者族群，有的人成為工程師、有些人是模特兒，吳祉昊鼓勵香港失聰者能夠找到自己的長處，每個人都能在喜愛的領域上發光發熱。而吳祉昊仍對演戲充滿熱情，希望未來能演《周處除三害》的陳桂林、超人或小丑等角色，歡迎台灣導演來找他拍戲，尤其對動作片更是感興趣。

吳祉昊相信爸爸看到他現在的成績，會很為他高興。（記者潘少棠攝）吳祉昊相信爸爸看到他現在的成績，會很為他高興。（記者潘少棠攝）

事實上，吳祉昊的父親一直很鼓勵他去演戲，不過爸爸已經過世，無緣看到他的表演。吳祉昊表示，在金像獎頒獎典禮當天，他其實有想過如果能夠獲得最佳新演員時，上台要說什麼，或許自己會哭出來，他會想告訴爸爸：「我終於得到了，但是你看不到。」不過吳祉昊相信爸爸會很替他高興，「他應該會用很幽默的方式回應我吧！」《看我今天怎麼說》已在台上映。

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