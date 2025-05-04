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作家H舊愛陳珮甄宣Say NO 宣布以後不做「這件事」

作家H（右）與陳珮甄徹底撕破臉。（翻攝自臉書）作家H（右）與陳珮甄徹底撕破臉。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經求婚成功但未結婚先撕破臉的「作家H」陳鴻儀不斷與前女友「Selina」陳珮甄隔空互撕，今（4）珮甄在社群站發文，表示以後大概不會再接談話性節目通告，主要有兩大原因。

陳珮甄宣布以後大概不會再接談話性節目通告。（翻攝自臉書）陳珮甄宣布以後大概不會再接談話性節目通告。（翻攝自臉書）

直到前一陣子都還有通告敲她的珮甄歷經兩段婚姻，不想再上談話性節目的理由之一是目前她定居台南，而攝影棚多在內湖、林口等地，她不想台南、台北兩地跑。另一點是，在她的生涯規劃中從來都沒有想過要當「藝人」，過去她在談話性節目分享經驗，原本想鼓勵有類似經驗的人，現在，她決定瞄準其他舞台。

陳珮甄決定好好經營Podcast節目與電子報。（翻攝自臉書）陳珮甄決定好好經營Podcast節目與電子報。（翻攝自臉書）

珮甄表示其實自己已經很長一段時間沒接通告，離開電視圈之後，常有網友詢問她為何不上節目？她決定好好經營Podcast節目與電子報，分享原生家庭的影響、婚姻經驗、女人的私房悄悄話。珮甄透露目前社群已經設立好，培訓課程正在規劃中，題目很簡單也很關鍵「如何讓自己成為獨立自主，又有價值的人」。

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