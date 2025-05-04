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Jennie比基尼大解放！泳裝辣爆秀水蛇腰

Jennie泳池邊穿比基尼大解放。（翻攝自IG）Jennie泳池邊穿比基尼大解放。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員Jennie上月前進科切拉音樂節開唱，一連唱了近一小時都不休息，給足粉絲福利；她昨在IG發文感謝工作人員，並罕見曬出比基尼泳池解放照，身材辣到讓人超羨慕。

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Jennie在音樂節上唱跳《Mantra》、《Handlebars》、《Start a War》等多首專輯夯曲，展現天團成員魅力，結束演出後，她更不忘安排放鬆行程，於泳池戲水兼放送好身材，狂吸300多萬人點讚。

Jennie曬游泳美照，好身材一覽無遺。（翻攝自IG）Jennie曬游泳美照，好身材一覽無遺。（翻攝自IG）

Jennie的人氣不僅席捲海內外粉絲，就連來台辦見面會的朴信惠，也在活動上挑戰Jennie的《like JENNIE》，被粉絲樂稱「完全不像生過孩子的媽」。

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