《破·地獄》義大利傳捷報！猛奪兩獎成獲獎唯一港片

港片《破·地獄》在第27屆義大利烏迪內遠東國際影展拿下兩獎。（華映娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕港片《破·地獄》好評爆棚，在第27屆義大利烏迪內遠東國際影展（Udine Far East Film Festival）拿下觀眾票選銀桑獎 （Silver Mulberry Audience Award） 及專業觀眾黑龍大獎（Black Dragon Award）兩獎，成為本屆大贏家。

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《破·地獄》在上週第43屆香港電影金像獎拿下最佳女主角、男配角、編劇等5大獎，該片在香港氣勢延燒，賣破1.6億港幣（約台幣6.3億元），接著又在義大利影展獲獎項加持，成為該影展唯一得獎港片。

《破·地獄》導演及編劇陳茂賢。（資料照，記者王文麟攝）

對於開心奪獎，導演及編劇陳茂賢表示：「感謝烏迪內遠東國際影展的觀眾與及專業評審對《破·地獄》的愛與肯定，感恩《破·地獄》這趟神奇的旅程又再收集多一道美麗的風景。」

《破·地獄》女主角衛詩雅。（資料照，記者王文麟攝）

女主角衛詩雅得知消息後，興奮說：「好感恩《破·地獄》團隊在義大利得到肯定，多謝當地觀眾們的喜愛，讓電影走得更遠。」

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