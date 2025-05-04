香港最帥小生「頸部濺血」出意外！眼神呆滯留疤痕

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕香港最帥小生魏浚笙（Jeffrey）日前工作遇上嚴重意外，他在社群上傳在海上拍戲的照片，卻驚見工作人員將他抬到船上，頸部纏着紗布止血，當下立刻送往醫院接受治療。

魏浚笙公開傷勢，令粉絲憂心忡忡。（翻攝自IG）

魏浚笙拍過電視劇《I SWIM》、電影《飯戲攻心2》等，在圈內累積不少粉絲，沒想到卻發生濺血意外，躺下時更動彈不得，眼神空洞，狀態令人擔憂。

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所幸魏浚笙送醫後保持清醒，還能自行坐著，只是下巴、頸部以及動脈位置出現多處又長又深的血痕，並留下疤痕，令粉絲憂心。

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為避免粉絲過度擔心，魏浚笙報平安表示：「不幸中的大幸 多謝天父保佑。」直言受傷當下腦派一片空白，幸好劇組人員們的照顧，未透露意外發生原因。

經紀公司則稱，魏浚笙3日拍攝電影期間不慎受傷，經劇組、醫護人員悉心照料和治療後，目前並無大礙，已回家休息。

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