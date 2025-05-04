34F「最美賽車皇后」太性感！台粉下跪求婚後續曝

〔記者鍾志均／台北報導〕日本最美賽車皇后、擁有「34F魔鬼曲線」與天使笑容的性感女神名取久留美，日前首度在台舉辦個人粉絲見面會，活動現場宛如偶像劇現場，熱情粉絲氣氛火熱到最高點。

名取久留美日前首度在台舉辦個人粉絲見面會。（Onederfour提供）

名取久留美此次特別準備多套性感造型，包括從日本直送、極具代表性的正規賽車皇后服震撼登場。除了造型吸睛，她也親自設計了多項粉絲互動橋段，包括粉絲同樂遊戲、一對一互動等，讓粉絲零距離感受女神魅力。

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讓人驚喜的是，為了拉近與台灣粉絲的距離，名取久留美特別練習了中文，在活動上甜喊：「你們好可愛！我愛你們！」更學會地道台灣用語：「讚喔！」「好喜翻！」「我愛你！」讓粉絲瞬間融化，直呼「女神太有誠意了！」

名取久留美擁有「34F魔鬼曲線」與天使笑容。（Onederfour提供）

現場還有超狂粉絲福利大放送，包括：「比基尼女友服務合照」、「男友視角」、「黑色蕾絲內衣獨享合照」等獨家互動安排，福利滿滿、誠意爆棚，讓粉絲直呼值回票價。

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活動最高潮，一位勇敢男粉絲竟在互動環節單膝下跪告白：「拿出身分證，要她在配偶欄簽名，妳願意嗎？」全場震驚，沒想到女神不但沒有迴避，反而俏皮回應：「那你去我經紀人那邊留下資料，我考慮看看～」展現幽默親和力。

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