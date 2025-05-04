屬於許允樂的五月病 感恩AI圓夢再見亡父

女星許允樂20歲時在5月失去了父親，此後每到5月心情就會低落。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星許允樂今（4）在社群發長文傳達對父親的思念，她的父親已經過世18年，很想見父親一面的她，透過高科技，終於用AI生成了4張圖，圓了她與父親再見一面的願望，感人的圖文曝光後，令不少人落淚。

許允樂希望父親能看到長成大人的她。（翻攝自臉書）

許允樂說：「每一年的5月開始，我都會莫名把經前症候群的感覺延長 就沒是，但悶悶的，有點像少了什麼」，原來許允樂18年前的5月失去父親，因此只要到了5月，她的心情就會低落。「好像就是這個月一來，那個少了爸爸的是時，必須再多加一年」許允樂感性的表達，讓人鼻酸，不過好在她用ChatGPT製作出4張和爸爸的合照，還偷偷告訴ChatGPT「想偷偷去天堂看看他」。

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許允樂透過ChatGPT生成了4張與父親的Q版合照。（翻攝自臉書）

當年許允樂才20歲就和父親天人永隔，現在她已經長大了，也很想讓父親看到長大後的自己，她也很希望父親的樣子能一直停留在那一年，許允樂會隨著時間與理想每個階段都變得更不一樣。講著講著，許允樂看著4張Q版的AI圖片，許允樂寫下：「謝謝，解了些許想念藍波老爸的心情（被溫暖到）（好玩而已）（純屬分享）」。

許允樂透過ChatGPT生成了4張與父親的Q版合照。（翻攝自臉書）

許允樂透過ChatGPT生成了4張與父親的Q版合照。（翻攝自臉書）

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