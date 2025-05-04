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娛樂 最新消息

猛肌四射！張傑揪柯有倫脫衣服 夢多狂喝酒照樣維持大肌肌

唐振剛（左起）、張傑和夢多展現肌肉線條。（記者侯家瑜攝）唐振剛（左起）、張傑和夢多展現肌肉線條。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由「南拳媽媽」成員張傑打造的第二屆《Muscle Star自然之星》今下午火辣登場，四大男神柯有倫、唐振剛、夢多、張傑接連脫衣上陣，在「大魔王」許家豪嚴格訓練下展現健身成果，腹肌、胸肌、手臂線條通通到位，讓全場觀眾大飽眼福，現場氣氛火熱。

張傑（左起）、唐振剛、林芯儀、柯有倫、和夢多出席《Muscle Star自然之星》。（記者侯家瑜攝）張傑（左起）、唐振剛、林芯儀、柯有倫、和夢多出席《Muscle Star自然之星》。（記者侯家瑜攝）

柯有倫展現肌肉線條。（記者侯家瑜攝）柯有倫展現肌肉線條。（記者侯家瑜攝）

首次參賽的柯有倫自信登台，展現勤練成果，兄弟張傑更感謝他兩屆力挺，感情不言而喻；夢多雖經營酒吧需頻繁應酬，仍維持體脂約15%的精壯體態，笑說靠酒精熱量撐營養，最愛喝的酒是香檳，「練壯後豔遇沒變多，倒是男生來搭訕的變多了！」

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夢多（左）、張傑展現肌肉線條。（記者侯家瑜攝）夢多（左）、張傑展現肌肉線條。（記者侯家瑜攝）

唐振剛則進行脫水訓練10天應戰，「現在幾乎沒口水，睡到一半還會抽筋。」也因此更加佩服選手的堅持；而張傑則坦言三場比賽已投入逾1500萬元，總虧損逾500萬，笑說真的不敢談戀愛，至於下一屆是否續辦還是未知數，但他會繼續努力維持舞台。

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