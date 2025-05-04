SOS 利菁與尪赴日本忘記帶「它」 發文：我要哭了

利菁（左）與另一半許仙去日本旅遊卻耍了烏龍。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕利菁與尪「許仙」到日本準備開心旅遊，沒想到才剛到東京就發現自己忘記帶「藥包」，藥包裡有早晚處方用藥，且重要藥物在日本藥妝店買不到，讓她苦惱要不要立刻回台北，不過，利菁又想到自己才剛付了69萬日幣（約新台幣15萬元）的房費，讓她覺得左右為難。

利菁懊惱許仙出門忘記帶放有處方簽藥物的包包。（翻攝自臉書）

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利菁在社群發文「我要哭了…到東京剛check in發覺許仙少拿一個包！藥包（很多都是早晚處方用藥）日本藥妝店買不到，怎麼辦？？？」利菁說自己從登機開始就各種不順，但她一直安慰自己不能生氣，否則血壓會高，也不能罵牡羊座的許仙，只好不斷深呼吸調整情緒。許仙看到她慌張的模樣，突然很希望「小叮噹（現名哆啦A夢）在就好了」。

貼心的許仙為了幫利菁拿藥包，決定明天一早飛回台灣，接著再飛到日本。（翻攝自臉書）

由於今天已經沒有班機來回，許仙也安慰利菁不要生氣，還提供意見讓利菁看看韓劇《苦盡柑來遇見你》轉移焦點、放鬆情緒。許仙也貼心地訂好明日一早的飛機回台北幫利菁拿藥包、眼霜、晚霜。

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回頭想想許仙明天來回又用掉一天假期，不過晚上許仙就會像超人一樣帶著藥包到日本，利菁不用一個人住飯店，她覺得「心好暖」，也覺得自己是個幸福的人。

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