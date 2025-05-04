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娛樂 最新消息

「八點檔女神」吳婉君滿血復活 走出家暴陰霾

吳婉君走出家暴陰霾。（翻攝自IG）吳婉君走出家暴陰霾。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕｢八點檔女神」吳婉君遭前男友趙駿亞家暴，兩人交往8個月期間內，不斷受到對方言語暴力、情緒勒索，讓吳婉君終於忍無可忍，赴警局提告家暴及傷害。事情過去兩個月了，吳婉君今（4）在社群曬辣照，似乎已經將所有不愉快拋諸腦後。

吳婉娟開心享受碧海藍天。（翻攝自IG）吳婉娟開心享受碧海藍天。（翻攝自IG）

吳婉君在貼文處寫著：「海洋神奇療法 滿血復活」並附上藍色愛心表情符號，照片中的她穿著火辣磚色比基尼，滿臉笑容地站在海裡，微濕的頭髮上掛著墨鏡，胸前的雪乳更是露出深深乳溝。

吳婉君心中的陰霾被愛妮島的陽光和海水一掃而空。（翻攝自IG）吳婉君心中的陰霾被愛妮島的陽光和海水一掃而空。（翻攝自IG）

吳婉君透露照片是在愛妮島拍攝，當地有4種行程可供選擇，都是經典跳島行程，她參加了比較輕鬆的A行程，因為太好玩，她還放話：「我會回來把其他三個行程都跳完的」！

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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