晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林芯儀練健美硬撐「一度罹胃痙攣」 一個月掛急診3次

〔記者侯家瑜／台北報導〕林芯儀今出席《Muscle Star自然之星》第二屆賽事時分享辛苦過程，透露初期每天僅吃一餐，後來調整為每日4到6餐、搭配重量訓練與有氧運動，才終於在8個月內練出小巧肩線，笑說：「女生增肌真的很難！」

唐振剛首次站上健美舞台收穫滿滿。（記者侯家瑜攝）唐振剛首次站上健美舞台收穫滿滿。（記者侯家瑜攝）

唐振剛透露首次站上健美舞台讓他收穫滿滿，更體會選手不為人知的辛酸，「10天前開始控制水分，現在幾乎沒口水，睡到一半會抽筋。」儘管過程辛苦，他仍全力以赴，尊重這個舞台。

林芯儀為登上健美舞台拚盡全力，備賽期間因嚴格飲食控制導致胃食道逆流，甚至1個月內三度因胃痙攣掛急診，讓人聽了心疼。她笑說雖然目前沒遇到搭訕，但推薦大家去健身房找帥哥，並提醒若想避免胃痙攣，飲食節奏一定要放慢、分餐進食，「這真的不是一天兩天的事情，是需要時間和毅力去養成的生活習慣。」

張傑（左起）、唐振剛、林芯儀、柯有倫、和夢多出席《Muscle Star自然之星》。（記者侯家瑜攝）張傑（左起）、唐振剛、林芯儀、柯有倫、和夢多出席《Muscle Star自然之星》。（記者侯家瑜攝）

這場由「南拳媽媽」張傑砸下1500萬元打造的健身盛會星光熠熠，柯有倫、唐振剛、夢多也共襄盛舉。在「大魔王」許家豪的指導下，眾星卯足全力秀出健身成果，展現完美線條。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中