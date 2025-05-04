林芯儀練健美硬撐「一度罹胃痙攣」 一個月掛急診3次

〔記者侯家瑜／台北報導〕林芯儀今出席《Muscle Star自然之星》第二屆賽事時分享辛苦過程，透露初期每天僅吃一餐，後來調整為每日4到6餐、搭配重量訓練與有氧運動，才終於在8個月內練出小巧肩線，笑說：「女生增肌真的很難！」

唐振剛首次站上健美舞台收穫滿滿。（記者侯家瑜攝）

唐振剛透露首次站上健美舞台讓他收穫滿滿，更體會選手不為人知的辛酸，「10天前開始控制水分，現在幾乎沒口水，睡到一半會抽筋。」儘管過程辛苦，他仍全力以赴，尊重這個舞台。

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林芯儀為登上健美舞台拚盡全力，備賽期間因嚴格飲食控制導致胃食道逆流，甚至1個月內三度因胃痙攣掛急診，讓人聽了心疼。她笑說雖然目前沒遇到搭訕，但推薦大家去健身房找帥哥，並提醒若想避免胃痙攣，飲食節奏一定要放慢、分餐進食，「這真的不是一天兩天的事情，是需要時間和毅力去養成的生活習慣。」

張傑（左起）、唐振剛、林芯儀、柯有倫、和夢多出席《Muscle Star自然之星》。（記者侯家瑜攝）

這場由「南拳媽媽」張傑砸下1500萬元打造的健身盛會星光熠熠，柯有倫、唐振剛、夢多也共襄盛舉。在「大魔王」許家豪的指導下，眾星卯足全力秀出健身成果，展現完美線條。

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