孫生停工2個月零收入 酷炫：有引薦AV男優工作

酷炫（左）強調自己現在跟孫生還是朋友。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅孫生身陷性騷擾風波，最艱難的時刻遭「反骨男孩」切割解約，至今停工2個月，他也坦承自己目前零收入，身心狀態也陷入低潮。孫生前老闆「酷炫」今（4）日發文強力反擊，認為自己不該背這個鍋，更反問：「請問當初是我叫他去摸別人屁股或拍道歉影片嗎？」更表示自己有幫他引薦一些AV平台等男優的工作。

酷炫認為自己很倒楣，又不是他叫孫生去摸別人屁股，現在孫生出包反倒要他背鍋。（翻攝自臉書）

相關新聞：館長員工發傳單挨揍 已報案但不知誰下手？

請繼續往下閱讀...

孫生和酷炫合作多年，曾為頻道創下百萬訂訂閱，現在合作關係結束，也不少人在酷炫發文下留言。酷炫認為孫生比較愛討拍，所以一堆人把鍋算在他頭上，讓他真心不懂。酷炫希望孫生能夠邁開步伐往前走，並且為自己的人生負責。網友看到酷炫發文，忍不住勸他：「現在當老闆辛苦了，還要兼職當保母」，酷炫則回答：「我有幫他引薦一些AV平台等男優的工作，這是我想到唯一可以幫他的方式。」

酷炫（右）表示自己有幫孫生介紹一些AV男優平台工作。（翻攝自臉書）

酷炫也說，公司現在因為孫生的負面新聞面臨虧損，自己沒有怨天尤人或對他提起告訴。對於網友指他沒義氣、把孫生當作賺錢工具，酷炫強調兩人依然是朋友，「但當一件事情再三叮嚀、一犯再犯、沒有顧及到朋友和公司，那沒有義氣的是我還是？」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法