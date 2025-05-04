晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫生停工2個月零收入 酷炫：有引薦AV男優工作

酷炫（左）強調自己現在跟孫生還是朋友。（翻攝自臉書）酷炫（左）強調自己現在跟孫生還是朋友。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅孫生身陷性騷擾風波，最艱難的時刻遭「反骨男孩」切割解約，至今停工2個月，他也坦承自己目前零收入，身心狀態也陷入低潮。孫生前老闆「酷炫」今（4）日發文強力反擊，認為自己不該背這個鍋，更反問：「請問當初是我叫他去摸別人屁股或拍道歉影片嗎？」更表示自己有幫他引薦一些AV平台等男優的工作。

酷炫認為自己很倒楣，又不是他叫孫生去摸別人屁股，現在孫生出包反倒要他背鍋。（翻攝自臉書）酷炫認為自己很倒楣，又不是他叫孫生去摸別人屁股，現在孫生出包反倒要他背鍋。（翻攝自臉書）

相關新聞：館長員工發傳單挨揍 已報案但不知誰下手？

孫生和酷炫合作多年，曾為頻道創下百萬訂訂閱，現在合作關係結束，也不少人在酷炫發文下留言。酷炫認為孫生比較愛討拍，所以一堆人把鍋算在他頭上，讓他真心不懂。酷炫希望孫生能夠邁開步伐往前走，並且為自己的人生負責。網友看到酷炫發文，忍不住勸他：「現在當老闆辛苦了，還要兼職當保母」，酷炫則回答：「我有幫他引薦一些AV平台等男優的工作，這是我想到唯一可以幫他的方式。」

酷炫（右）表示自己有幫孫生介紹一些AV男優平台工作。（翻攝自臉書）酷炫（右）表示自己有幫孫生介紹一些AV男優平台工作。（翻攝自臉書）

酷炫也說，公司現在因為孫生的負面新聞面臨虧損，自己沒有怨天尤人或對他提起告訴。對於網友指他沒義氣、把孫生當作賺錢工具，酷炫強調兩人依然是朋友，「但當一件事情再三叮嚀、一犯再犯、沒有顧及到朋友和公司，那沒有義氣的是我還是？」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中